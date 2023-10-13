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АНАЛІТИКА

Інвестфонд Фрідмана й Авена торік отримав рекордний збиток на $8 мільярдів

 

За підсумками 2022 року холдинг LetterOne, який володіє іноземними активи підсанкційного російського олігарха Міхаіла Фрідмана та його партнерів, отримав 7,85 млрд доларів чистого збитку.

Про це пише Forbes Russia.

Роком раніше, у 2021-му, фонд отримав прибуток у 4,56 млрд дол.

Торік чиста вартість активів фонду впала до 18,65 млрд дол - найнижчого показника з моменту створення LetterOne у червні 2013 року.

Спочатку співвласниками LetterOne були Фрідман, Герман Хан, Алєксєй Кузьмічов, Пьотр Авен і їхні молодші партнери. У березні 2022 року, після потрапляння під санкції, всі четверо вийшли зі складу ради директорів інвестиційного фонду. Потім Хан і Кузьмічов передали свої частки в LetterOne молодшому партнеру Андрію Косогову, який не потрапив під санкції.

За даними звіту LetterOne за 2022 рік, впала вартість усіх ключових активів, за винятком акцій турецького оператора зв'язку Turkcell. Найбільший збиток через переоцінку вартості принесли інвестиції у фонди private equity - 2,47 млрд дол, і частка в німецькій нафтогазовій компанії Wintershall Dea - 2,33 млрд дол.

Сумарний же збиток сягнув 7,85 млрд дол. Це найбільший річний збиток у фінансовій історії LetterOne. До цього найгіршим роком був 2014-й - тоді фонд отримав збиток у 6,1 млрд дол.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Росія
 

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