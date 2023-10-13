Фінансові новини
- |
- 13.10.23
- |
- 02:00
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Інвестфонд Фрідмана й Авена торік отримав рекордний збиток на $8 мільярдів
23:56 12.10.2023 |
За підсумками 2022 року холдинг LetterOne, який володіє іноземними активи підсанкційного російського олігарха Міхаіла Фрідмана та його партнерів, отримав 7,85 млрд доларів чистого збитку.
Про це пише Forbes Russia.
Роком раніше, у 2021-му, фонд отримав прибуток у 4,56 млрд дол.
Торік чиста вартість активів фонду впала до 18,65 млрд дол - найнижчого показника з моменту створення LetterOne у червні 2013 року.
Спочатку співвласниками LetterOne були Фрідман, Герман Хан, Алєксєй Кузьмічов, Пьотр Авен і їхні молодші партнери. У березні 2022 року, після потрапляння під санкції, всі четверо вийшли зі складу ради директорів інвестиційного фонду. Потім Хан і Кузьмічов передали свої частки в LetterOne молодшому партнеру Андрію Косогову, який не потрапив під санкції.
За даними звіту LetterOne за 2022 рік, впала вартість усіх ключових активів, за винятком акцій турецького оператора зв'язку Turkcell. Найбільший збиток через переоцінку вартості принесли інвестиції у фонди private equity - 2,47 млрд дол, і частка в німецькій нафтогазовій компанії Wintershall Dea - 2,33 млрд дол.
Сумарний же збиток сягнув 7,85 млрд дол. Це найбільший річний збиток у фінансовій історії LetterOne. До цього найгіршим роком був 2014-й - тоді фонд отримав збиток у 6,1 млрд дол.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|NBC: Білий дім об’єднає запит на допомогу для України, Ізраїлю й Тайваню
|Пентагон розкрив деталі нового пакета допомоги Україні на $200 млн
|З 1 жовтня в таксі зобов'язані видавати касові чеки - Податкова
|Британія та її союзники передадуть Україні військову допомогу на суму понад 100 млн фунтів стерлінгів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Інвестфонд Фрідмана й Авена торік отримав рекордний збиток на $8 мільярдів
|Швеція вперше винесла судовий вирок за мову ненависті після спалення Корану
|Австрія виділить фінансову допомогу для відновлення України
|Україна скоро може отримати додаткову партію дронів Switchblade 600, - Newsweek
|ПАРЄ визнала Голодомор геноцидом українського народу
|ЄС дає TikTok 24 години для боротьби з дезінформацією
Бізнес
|Google представила цифрового помічника з підтримкою ШІ
|Cadillac CT5 дебютував із оновленим дизайном
|Кількість українських айтівців на аутсорсі та в продукті вперше за довгий час зрівнялися, конкуренція наростає — дослідження DOU
|Google Pixel Watch 2 - Snapdragon W5+ Gen 1, 24 години роботи, швидка зарядка, IP68 і сервіси Google за ціною від $350
|Google Pixel 8 Pro - Tensor G3, 50-МП камера з OIS, оптичний зум 5x, 120-Гц дисплей LTPO AMOLED та Android 14 за ціною від $999
|Google Pixel 8 - дев'ятиядерний чип Tensor G3, 50-МП камера з OIS, 120-Гц дисплей і Android 14 за ціною від $699
|ChatGPT може збільшити продуктивність в IT на 30-40% - дослідження SoftServe