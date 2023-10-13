Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Швеція вперше винесла судовий вирок за мову ненависті після спалення Корану

 

У Швеції вперше чоловіка визнали винним і засудили його за мову ненависті через спалення Корану.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Bloomberg.

Серія таких акцій у Швеції раніше викликала обурення в мусульманському світі та посилила опозицію Туреччини щодо схвалення заявки Швеції на членство у НАТО.

Ці акції також розпалили дебати щодо правових можливостей заборонити людям публічно оскверняти священну книгу ісламу.

У четвер районний суд у Лінчепінга визнав винним 27-річного чоловіка у "агітації проти етнічної чи національної групи" та виніс умовний термін: протягом двох "випробувальних" років підсудному загрожуватиме інше покарання, якщо його засудять повторно.

Суд вирішив: хоча спалення Корану само по собі не є незаконним, обвинувачений мав намір погрожувати мусульманам, коли опублікував відео, на якому він спалює книгу.

Відео він опублікував 11 вересня 2020 року в Twitter. На ньому було зображене спалювання Корану поруч із беконом на грилі - м'ясом, яке багато мусульман не їдять.

"Суд встановив, що відео спрямоване на мусульман, а не на іслам як релігію. Зміст відео та спосіб, у який воно було опубліковано, чітко показує, що основною метою підсудного не могло бути нічого іншого, окрім погроз і виразу неповаги", - йдеться в заяві суду.

Швеція оголосила про підвищений рівень терористичної загрози після демонстрацій зі спаленням Корану.

Уряд країни розпочав розслідування можливих законодавчих змін, які дозволять поліції блокувати такі заходи з міркувань національної безпеки.
Ключові теги: Швеція
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,3931
  0,0454
 0,12
EUR
 1
 38,6422
  0,0028
 0,01

Курс обміну валют на вчора, 10:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,4971  0,01 0,02 38,1789  0,01 0,03
EUR 39,9089  0,04 0,10 40,8236  0,02 0,05

Міжбанківський ринок на вчора, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,3900  0,04 0,11 36,4200  0,03 0,08
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес