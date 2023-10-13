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Швеція вперше винесла судовий вирок за мову ненависті після спалення Корану
23:54 12.10.2023 |
У Швеції вперше чоловіка визнали винним і засудили його за мову ненависті через спалення Корану.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Bloomberg.
Серія таких акцій у Швеції раніше викликала обурення в мусульманському світі та посилила опозицію Туреччини щодо схвалення заявки Швеції на членство у НАТО.
Ці акції також розпалили дебати щодо правових можливостей заборонити людям публічно оскверняти священну книгу ісламу.
У четвер районний суд у Лінчепінга визнав винним 27-річного чоловіка у "агітації проти етнічної чи національної групи" та виніс умовний термін: протягом двох "випробувальних" років підсудному загрожуватиме інше покарання, якщо його засудять повторно.
Суд вирішив: хоча спалення Корану само по собі не є незаконним, обвинувачений мав намір погрожувати мусульманам, коли опублікував відео, на якому він спалює книгу.
Відео він опублікував 11 вересня 2020 року в Twitter. На ньому було зображене спалювання Корану поруч із беконом на грилі - м'ясом, яке багато мусульман не їдять.
"Суд встановив, що відео спрямоване на мусульман, а не на іслам як релігію. Зміст відео та спосіб, у який воно було опубліковано, чітко показує, що основною метою підсудного не могло бути нічого іншого, окрім погроз і виразу неповаги", - йдеться в заяві суду.
Швеція оголосила про підвищений рівень терористичної загрози після демонстрацій зі спаленням Корану.
Уряд країни розпочав розслідування можливих законодавчих змін, які дозволять поліції блокувати такі заходи з міркувань національної безпеки.
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