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Україна скоро може отримати додаткову партію дронів Switchblade 600, - Newsweek
23:46 12.10.2023 |
Україна має намір отримати додаткові партії безпілотників-камікадзе Switchblade 600. Це може підвищити здатність ЗСУ знищувати російські війська.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsweek.
Збройні сили України наразі мають більше дронів Switchblade 300, ніж моделей Switchblade 600, але "це скоро зміниться".
Так вважає віцепрезидент із глобального розвитку бізнесу та маркетингу оборонного підрядника AeroVironment Чарлі Дін. Дін додав, що Switchblade 600 надзвичайно важливий для оборони України.
США надали Україні кілька типів дронів у рамках військової допомоги, зокрема боєприпаси Switchblade і Phoenix Ghost, що баражують.
Switchblade, які також використовуються американськими військами в Іраку та Афганістані, з'являлися на відео з України, але Пентагон не розкрив, скільки саме їх було відправлено Києву.
Що про постачання Switchblade говорять у Пентагоні
У відповідь на запит Newsweek Пентагон заявив, що не може надати жодних додаткових подробиць щодо конкретних кількостей або типів озброєнь, систем і обладнання, наданих Україні, крім загальнодоступних оголошень.
"Міністерство оборони США продовжить підтримувати Україну засобами самозахисту в найближчому майбутньому і стримування від подальшої агресії", - заявив офіційний представник Пентагону Джефф Юргенсен.
Switchblade активно використовують на полі бою в Україні
Дін сказав, що США надали Україні дуже велику кількість Switchblade 300. За його словами, їх швидко використали на полі бою за прямим призначенням.
"600-ті також використовуються в Україні, і їхня кількість у країні швидко збільшується. Наразі 300-ті, як і раніше, перевершують за чисельністю 600-ті, але це скоро зміниться", - додав він.
Також Дін вважає, що використання такої зброї, як Switchblade 600, має вирішальне значення для ураження російських сил, які оснащені важкою бронею.
За словами Діна, такі компанії, як AeroVironment, також вчаться на щоденному досвіді бойових дій в Україні. Між компанією та українськими операторами Switchblade існує постійний зв'язок, а це значить, що конструкції дронів можуть бути поліпшені або скориговані протягом кількох тижнів.
Switchblade 600 в Україні
Варто зауважити, що Switchblade 600 може нести заряд до 22 кг на відстань до 40 кілометрів. Їх особливо ефективно використовувати проти бронетехніки.
Минулої осені повідомлялося, що американська армія готова укласти контракт на постачання далекобійних і потужних дронів-камікадзе Switchblade 600 для України.
Уже навесні Bild повідомляло, що українські захисники, ймовірно, вже використовують для ударів по російських окупантах американські ударні дрони Switchblade 600.
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