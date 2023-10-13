ЄС дає TikTok 24 години для боротьби з дезінформацією

Єврокомісар з питань промисловості Тьєррі Бретон заявив, що TikTok має 24 години на інформування про заходи, які він вжив для протидії дезінформації у себе на платформі після нападу угруповання ХАМАС на Ізраїль.

Про це пише Reuters.

У листі до TikTok Бретон зазначив, що у нього є ознаки того, що соціальна мережа використовується для поширення незаконного контенту і дезінформації в ЄС після атак ХАМАС в Ізраїлі.

Комісар ЄС з питань промисловості заявив, що компанія TikTok має 24 год на інформування про заходи, які вона вжила для протидії дезінформації у себе на платформі.

Він також додав, що правила модерації контенту чітко прописані в Законі ЄС про цифрові послуги (DSA), і у своєму листі виклав певні зобов'язання.

Нещодавно введений в дію DSA вимагає від великих онлайн-платформ докладати більше зусиль для видалення незаконного контенту і вживати заходів для подолання ризиків для громадської безпеки та громадянського дискурсу.

Нагадаємо:

Платформа соціальних медіа X (раніше Twitter) видалила сотні облікових записів, афілійованих з терористичним угрупуванням ХАМАС, і вжила заходів для видалення або позначення десятків тисяч вмісту після нападу бойовиків на Ізраїль.

Раніше у Єврокомісії звернулись до технологічних компаній щодо видалення дезінформації про війну в Ізраїлі зі своїх платформ.