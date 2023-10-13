Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

ЄС дає TikTok 24 години для боротьби з дезінформацією

 

Єврокомісар з питань промисловості Тьєррі Бретон заявив, що TikTok має 24 години на інформування про заходи, які він вжив для протидії дезінформації у себе на платформі після нападу угруповання ХАМАС на Ізраїль.

Про це пише Reuters.

У листі до TikTok Бретон зазначив, що у нього є ознаки того, що соціальна мережа використовується для поширення незаконного контенту і дезінформації в ЄС після атак ХАМАС в Ізраїлі.

Комісар ЄС з питань промисловості заявив, що компанія TikTok має 24 год на інформування про заходи, які вона вжила для протидії дезінформації у себе на платформі.

Він також додав, що правила модерації контенту чітко прописані в Законі ЄС про цифрові послуги (DSA), і у своєму листі виклав певні зобов'язання.

Нещодавно введений в дію DSA вимагає від великих онлайн-платформ докладати більше зусиль для видалення незаконного контенту і вживати заходів для подолання ризиків для громадської безпеки та громадянського дискурсу.

Нагадаємо:

Платформа соціальних медіа X (раніше Twitter) видалила сотні облікових записів, афілійованих з терористичним угрупуванням ХАМАС, і вжила заходів для видалення або позначення десятків тисяч вмісту після нападу бойовиків на Ізраїль.

Раніше у Єврокомісії звернулись до технологічних компаній щодо видалення дезінформації про війну в Ізраїлі зі своїх платформ.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: ЄС
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,3931
  0,0454
 0,12
EUR
 1
 38,6422
  0,0028
 0,01

Курс обміну валют на вчора, 10:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,4971  0,01 0,02 38,1789  0,01 0,03
EUR 39,9089  0,04 0,10 40,8236  0,02 0,05

Міжбанківський ринок на вчора, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,3900  0,04 0,11 36,4200  0,03 0,08
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес