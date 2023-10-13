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МОК призупинив діяльність Олімпійського комітету РФ
23:27 12.10.2023 |
Міжнародний олімпійський комітет (МОК) позбавив повноважень Олімпійський комітет Росії (ОКР), повідомляють на сайті МОК у четвер.
"Ухвалене Олімпійським комітетом Росії 5 жовтня 2023 року одностороннє рішення про зарахування до його складу регіональних спортивних організацій, що перебувають у віданні Національного олімпійського комітету (НОК) України (а саме Донецької, Херсонської, Луганської та Запорізької), є порушенням Олімпійської хартії, оскільки порушує територіальну цілісність НОК України, визнану Міжнародним олімпійським комітетом (МОК) відповідно до Олімпійської хартії", - заявили в МОК.
"Олімпійський комітет Росії негайно припиняє свою діяльність до подальшого повідомлення", - ідеться в повідомленні.
У МОК наголосили, що ОКР більше не має права діяти як Національний олімпійський комітет, як це визначено Олімпійською хартією, і не може отримувати жодного фінансування від Олімпійського руху.
Там нагадали, що рішення МОК від 28 березня 2023 року залишаються повною мірою чинними, МОК залишає за собою право ухвалювати рішення про участь окремих нейтральних спортсменів із російським паспортом.
"Виконком МОК також залишає за собою право ухвалювати будь-які подальші рішення або вживати заходів залежно від розвитку цієї ситуації", - йдеться в повідомленні.
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