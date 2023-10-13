Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

МОК призупинив діяльність Олімпійського комітету РФ

 

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) позбавив повноважень Олімпійський комітет Росії (ОКР), повідомляють на сайті МОК у четвер.

"Ухвалене Олімпійським комітетом Росії 5 жовтня 2023 року одностороннє рішення про зарахування до його складу регіональних спортивних організацій, що перебувають у віданні Національного олімпійського комітету (НОК) України (а саме Донецької, Херсонської, Луганської та Запорізької), є порушенням Олімпійської хартії, оскільки порушує територіальну цілісність НОК України, визнану Міжнародним олімпійським комітетом (МОК) відповідно до Олімпійської хартії", - заявили в МОК.

"Олімпійський комітет Росії негайно припиняє свою діяльність до подальшого повідомлення", - ідеться в повідомленні.

У МОК наголосили, що ОКР більше не має права діяти як Національний олімпійський комітет, як це визначено Олімпійською хартією, і не може отримувати жодного фінансування від Олімпійського руху.

Там нагадали, що рішення МОК від 28 березня 2023 року залишаються повною мірою чинними, МОК залишає за собою право ухвалювати рішення про участь окремих нейтральних спортсменів із російським паспортом.

"Виконком МОК також залишає за собою право ухвалювати будь-які подальші рішення або вживати заходів залежно від розвитку цієї ситуації", - йдеться в повідомленні.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,3931
  0,0454
 0,12
EUR
 1
 38,6422
  0,0028
 0,01

Курс обміну валют на вчора, 10:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,4971  0,01 0,02 38,1789  0,01 0,03
EUR 39,9089  0,04 0,10 40,8236  0,02 0,05

Міжбанківський ринок на вчора, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,3900  0,04 0,11 36,4200  0,03 0,08
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес