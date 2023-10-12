G7 нарахувала $280 млрд суверенних активів РФ, їх не розморозять до відновлення України

Міністри фінансів і керівники центробанків країн "Групи семи" у спільній заяві в четвер зобов'язались тримати замороженими активи Росії доти, доки вона не компенсує завдану Україні в результаті повномасштабного вторгнення збитки.

Заяву фінансових представників країн G7 цитує "Європейська правда".

Очільники Мінфінів і центробанків підкреслили, що вивчатимуть "усі можливі шляхи надання допомоги Україні відповідно до наших правових систем та міжнародного права", зокрема й із використанням заморожених суверенних активів РФ.

Робоча група з питань російських еліт, довірених осіб та олігархів (REPO), утворена за ініціативи G7, нарахувала заморожених російських суверенних активів у приблизно 280 мільярдів доларів, й ця сума буде уточнюватись протягом наступних місяців, йдеться в заяві.

"Ми нагадуємо та підтверджуємо заяву наших лідерів про те, що, відповідно до наших правових систем, суверенні активи Росії в наших юрисдикціях залишатимуться знерухомленими доти, доки Росія не заплатить за шкоду, яку вона завдала Україні", - підкреслили представники G7.

Вони також пообіцяли запроваджувати й застосовувати санкції та інші економічні заходи для подальшого підриву "спроможності Росії вести незаконну, невиправдану і неспровоковану агресивну війну", а також запобігати їхньому обходженню.

Проблема із використанням суверенних активів Росії полягає в тому, що вони юридично належать державі й, на відміну від приватних активів, механізму їхньої конфіскації не існує. Як відомо, Сполучені Штати працюють з європейськими партнерами над створенням необхідної правової бази для використання конфіскованих активів РФ для відновлення України

Напередодні Бельгія оголосила, що створила спеціальний фонд для підтримки України обсягом 1,7 млрд євро, який наповнюють з оподаткування заморожених в країні російських активів.