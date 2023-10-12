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Бербок вирушає в Ізраїль з «візитом солідарності»
23:10 12.10.2023 |
Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) відвідає в п'ятницю, 13 жовтня, Ізраїль на знак солідарності з країною після нападу палестинського радикального ісламістського угруповання ХАМАС. Про це повідомляє німецька агенція dpa у четвер, 12 жовтня.
Візит відбудеться в рамках зусиль, які Бербок докладає у напрямку "кризової дипломатії", зауважив речник міністерства. Напередодні вона зустрілася в Берліні з еміром Катару Тамімом бін Хамадом Аль Тані, якого вважають потенційним посередником у конфлікті.
Кризова дипломатія
Щоб запобігти переростанню регіональній війні низка країн докладає активних зусиль. На початку тижня в Омані зустрілися міністри закордонних справ країн Європейського Союзу та Ради співробітництва арабських держав Перської затоки, які закликали до захисту цивільного населення та висловили надію на припинення насильства в найближчому майбутньому.
11 жовтня Ізраїль відвідав міністр закордонних справ Великобританії Джеймс Клеверлі, а сьогодні до країни прибув державний секретар США Ентоні Блінкен. Як очікується, завтра він поїде до Катару, щоб продовжити дискусії щодо врегулювання.
Блінкен у Тель-Авіві
Під час візиту до Ізраїлю Блінкен запевнив партнерів у непохитній підтримці США у протистоянні терористам ХАМАСу, однак зазначив, що палестинці також мають "законні прагнення", які аж ніяк не представляють ісламістські бойовики, зауважує агентство AFP.
Під час зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху він також згадав сімейну історію. "Я виступаю перед вами не лише як державний секретар Сполучених Штатів, а й як єврей", - зазначив Блінкен.
Він розповів, що його дідусь втік від погромів у Росії, а вітчим пережив перебування в одному з найбільших нацистських концентраційних таборів - Аушвіці (Освенцімі).
"Отже, прем'єр-міністре, я розумію на особистому рівні жахливе відлуння масових вбивств ХАМАС для ізраїльських євреїв, насправді, для євреїв у всьому світі. Я також стою перед вами як чоловік і батько маленьких дітей. Неможливо дивитися на фотографії вбитих сімей... і не думати про власних дітей", - наголосив держсекретар США.
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