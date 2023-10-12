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США і Катар завадять Ірану отримати доступ до раніше розморожених 6 млрд доларів, - WP
22:48 12.10.2023 |
Чиновники США та уряд Катару домовилися перешкодити Ірану отримати доступ до раніше розмороженого рахунку в 6 мільярдів доларів, який планувалось використати для гуманітарної допомоги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.
Рішення не надати доступ до грошей було ухвалено всього за кілька тижнів після того, як уряди США та Ірану оголосили про угоду про організацію гуманітарної допомоги в рамках обміну полоненими, спрямованого на ослаблення бойових дій у регіоні.
Американські чиновники мали схвалити кожну угоду за угодою. Фонд фінансується за рахунок продажу іранської нафти.
Офіційні особи США заявляли, що ХАМАС отримав зброю і навчання від Ірану, але не було жодних доказів прямої ролі Тегерана в нещодавньому нападі терористів ХАМАСу на Ізраїль.
Реакція Ірану
Washington Post пише, що заступник міністра фінансів США Воллі Адейемо заявив демократам у Палаті представників, що гроші "нікуди не подінуться найближчим часом".
Сенатори від обох партій, зокрема голова банківського комітету Сенату Шеррод Браун (штат Огайо), закликали адміністрацію Байдена відмовитися від угоди.
На запитання про спроби заморозити допомогу місія Ірану при ООН заявила, що сенатори та уряд США прекрасно усвідомлюють, що вони не можуть відмовитися від угоди.
"Гроші по праву належать народу Ірану і призначені уряду Ісламської Республіки Іран для полегшення придбання всіх необхідних і несанкціонованих реквізитів для іранців", - йдеться в заяві.
Що за 6 млрд доларів
Кілька років тому США наклали санкції на Іран, через що 6 млрд доларів, які країна заробила з продажу нафти, були заморожені на закритому банківському рахунку в Південній Кореї.
У вересні цього року США розблокували підсанкційні 6 млрд доларів, щоб отримати можливість обміняти п'ятьох ув'язнених американців на п'ятьох іранців.
Нещодавно видання Politico писало, що представники Республіканської партії США тиснуть на президента США Джо Байдена, аби той вжив заходів щодо Ірану. Причиною ж називають тривалу підтримку ХАМАС, який днями напав на Ізраїль.
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