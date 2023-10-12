Данія та Чехія передадуть Україні близько 50 БМП та танків

Найближчими місяцями Данія та Чехія передадуть Україні новий пакет військової допомоги. До його першої частини увійдуть, зокрема, близько 50 бойових машин піхоти та танків, 2,5 тисячі пістолетів, сім тисяч гвинтівок, 500 ручних кулеметів та 500 снайперських гвинтівок, повідомляє у четвер, 12 жовтня, міністерство оборони Чехії.

Допомога, профінансована урядом Данії, також міститиме засоби радіоелектронної боротьби та розвідки і значну кількість боєприпасів великого калібру з виробництва та зі складів місцевих компаній.

Надалі обидві країни планують передати Україні 500 великокаліберних кулеметів, 280 самохідних гармат, сім тисяч одиниць протитанкової зброї, 10 тисяч ручних гранат, 60 мінометних систем та засоби для протидії дронам.

"Це значна передача техніки, яка дуже затребувана в Україні. Ця передача стала можливою завдяки зразковій співпраці між Данією та Чеською Республікою", - заявив міністр оборони Данії Трольс Лунд Пульсен.

Водночас в міноборони Чехії пояснили, що виступають в цій передачі першочергово у ролі посередника - тобто зв'язують чеські підприємства оборонної промисловості з урядом Данії, який прагне підтримати Київ. У відомстві уточнили, що пакет допомоги включатиме як сучасне чеське озброєння, так і відремонтовану техніку, яка вже перебуває на озброєнні українських Збройних сил.