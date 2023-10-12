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Топ-дипломат ЄС нарешті приїхав у Китай
17:05 12.10.2023 |
Високий представник Європейського Союзу з зовнішньої політики й політики безпеки Жозеп Боррель у середу прибув до Китаю - цей візит із різних причин відкладався двічі.
Про це Боррель повідомив у соцмережі Twitter (X), пише "Європейська правда".
Топ-дипломат Євросоюзу зазначив, що буде співголовувати на засіданні Стратегічного діалогу ЄС-Китай разом із китайським міністром закордонних справ Ваном Ї.
"Важливий візит, щоб обговорити відносини між ЄС та Китаєм, ключові регіональні та глобальні виклики з представниками влади, науковцями та представниками бізнесу", - додав Боррель.
У межах візиту представник Єврокомісії вже зустрівся в Шанхаї з представниками європейських компаній, де обговорив "економічні та бізнес-виклики".
Для Борреля це буде перший візит до Китаю після вступу на посаду голови дипломатії Євросоюзу. Очікується, що він "прокладе шлях" для проведення саміту ЄС-Китай до кінця цього року.
Візит Борреля до КНР відкладався уже двічі з початку цього року. У квітні поїздку топ-дипломата ЄС відклали через його позитивний тест на коронавірус. А липневий візит несподівано скасували без чіткого пояснення причин.
Як відомо, Європейський Союз намагається залучити Китай до врегулювання війни в Україні, вважаючи, що той має важелі впливу на російське керівництво. Ця ж мета була підтримана лідерами ЄС на останньому саміті в червні.
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