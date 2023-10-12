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АНАЛІТИКА

Американська корпорація Xerox позбулася активів у Росії

 

Американська корпорація Xerox повідомила про продаж своїх активів у Росії. Інформація про це з'явилася на її сайті у середу, 11 жовтня.

"Xerox йде з Росії та передає бізнес локальному менеджменту шляхом продажу свого російського дочірнього підприємства", - повідомила корпорація.

Російський Інтерфакс вказує, що ТОВ "Ксерокс (СНД)" продовжить роботу як незалежна організація і скоро змінить назву, щоб більше не асоціюватися з американською компанією.

З березня 2022 року Xerox призупинив усі поставки до Росії.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Росія, США
 

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