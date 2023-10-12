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Стокгольм першим із великих міст Швеції створить зону без авто зі шкідливими викидами
09:42 12.10.2023 |
Влада Стокгольма анонсувала наміри з 2025 року заборонити в'їзд автомобілів на бензині та дизельному пальному в центральну частину міста, аби поліпшити якість повітря й знизити рівень транспортного шуму.
Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
Віцемер Стокгольма з питань транспорту від Партії зелених Ларс Стромгрен оголосив, що у 20 кварталах центральної частини міста буде створена екологічна зона, що охопить вулиці з елітними крамницями й деякі з найдорожчих офісних центрів Швеції.
"Зелені", що входять до коаліції лівих та екологічно орієнтованих партій у міській раді Стокгольма, сподіваються, що це прискорить перехід від автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння на електрокари.
"Сьогодні повітря в Стокгольмі призводить до того, що немовлята хворіють на легеневі захворювання, а люди похилого віку передчасно помирають. Це абсолютно неприйнятна ситуація", - вважає Стромгрен.
Винятки в екологічній зоні робитимуть для ваговозів, гібридних авто, машин, які виконують службові функції (наприклад карети швидкої допомоги), а також власники яких мають документально підтверджену інвалідність.
У шведській Партії зелених не виключили, що в майбутньому екологічна зона у Стокгольмі може розширитись.
Стокгольм стане першим містом у Швеції й однією з перших столиць Європи, що запровадить обмеження для авто зі шкідливими викидами в центрі.
Нагадаємо, наприкінці березня Рада Європейського Союзу остаточно схвалила регламент у межах "зеленого курсу", щодо шкідливих викидів для транспортних засобів, починаючи з 2035 року. У вересні його дещо пом'якшили на прохання європейських автовиробників.
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