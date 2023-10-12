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АНАЛІТИКА

Стокгольм першим із великих міст Швеції створить зону без авто зі шкідливими викидами

Стокгольм першим із великих міст Швеції створить зону без авто зі шкідливими викидами

 

Влада Стокгольма анонсувала наміри з 2025 року заборонити в'їзд автомобілів на бензині та дизельному пальному в центральну частину міста, аби поліпшити якість повітря й знизити рівень транспортного шуму.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Віцемер Стокгольма з питань транспорту від Партії зелених Ларс Стромгрен оголосив, що у 20 кварталах центральної частини міста буде створена екологічна зона, що охопить вулиці з елітними крамницями й деякі з найдорожчих офісних центрів Швеції.

"Зелені", що входять до коаліції лівих та екологічно орієнтованих партій у міській раді Стокгольма, сподіваються, що це прискорить перехід від автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння на електрокари.

"Сьогодні повітря в Стокгольмі призводить до того, що немовлята хворіють на легеневі захворювання, а люди похилого віку передчасно помирають. Це абсолютно неприйнятна ситуація", - вважає Стромгрен.

Винятки в екологічній зоні робитимуть для ваговозів, гібридних авто, машин, які виконують службові функції (наприклад карети швидкої допомоги), а також власники яких мають документально підтверджену інвалідність.

У шведській Партії зелених не виключили, що в майбутньому екологічна зона у Стокгольмі може розширитись.

Стокгольм стане першим містом у Швеції й однією з перших столиць Європи, що запровадить обмеження для авто зі шкідливими викидами в центрі.

Нагадаємо, наприкінці березня Рада Європейського Союзу остаточно схвалила регламент у межах "зеленого курсу", щодо шкідливих викидів для транспортних засобів, починаючи з 2035 року. У вересні його дещо пом'якшили на прохання європейських автовиробників.
Ключові теги: Швеція
 

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