10 держав НАТО домовились поглибити ініціативу європейської ППО «Небесний щит»

Міністри оборони десяти країн-членів НАТО у середу підписали меморандум про взаєморозуміння щодо подальшого розвитку європейської ініціативи розбудови протиповітряної оборони "Небесний щит".

Про це повідомила пресслужба Альянсу, пише "Європейська правда".

Меморандум у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі підписали представники десяти країн-учасниць "Небесного щита": Бельгія, Данія, Естонія, Латвія, Литва, Нідерланди, Німеччина, Словенія, Угорщина й Чехія.

Ініціатива під керівництвом Німеччини спрямована на посилення європейської протиповітряної і протиракетної оборони шляхом спільного придбання обладнання і ракет для ППО, що посилює відповідні інтегровані спроможності Альянсу.

"Європейська ініціатива "Небесний щит" під керівництвом Німеччини демонструє важливість того, що члени Альянсу посилюють свої зусилля з виконання вимог НАТО, забезпечуючи при цьому оперативну сумісність й інтеграцію", - прокоментував заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане.

"Таким чином, ця ініціатива допомагає перетворити зобов'язання членів Альянсу щодо оборонних видатків на реальні сили й засоби, доступні для нашої колективної оборони. Вона також демонструє чітке прагнення європейських членів Альянсу до справедливого розподілу тягаря", - додав він.

Нагадаємо, восени минулого року Німеччина запропонувала ініціативу "Небесний щит", яка спрямована на посилення протиповітряної оборони в Європі і кращу концентрацію зусиль у цій галузі. В ініціативі вже беруть участь 19 європейських держав, зокрема нейтральні Австрія і Швейцарія.