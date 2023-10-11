Республіканці визначили кандидата на посаду спікера Палати представників США

Кандидатом на посаду спікера Палати представників США (нижня палата Конгресу) став 57-річний Стів Скаліз.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Як зазначили джерела видання, за підсумками голосування Стів Скаліз отримав 113 голосів, а його конкурент, прихильник Трампа Джим Джордан - 99.

Тепер для того, щоб стати новим спікером Палати представників США, Скаліз має отримати більшість голосів у нижній палаті Конгресу (217 голосів).

За інформацією американських ЗМІ, голосування за нового спікера відбудеться вже сьогодні, 11 жовтня, о 22:00 за київським часом.

CNN з посиланням на неназвані джерела повідомляє, що Палата представників сьогодні не голосуватиме за нового спікера.

Що відомо про Скаліза

Скаліз був головним претендентом на посаду спікера Палати представників після відставки Кевіна Маккарті. Він республіканець №2 у Палаті представників.

Скаліз більш консервативний, ніж Маккарті. Також він підтримує допомогу Україні у війні з Росією.

У разі обрання на посаду спікера він обійматиме цю посаду до січня 2025 року, якщо його не вирішать відправити у відставку.

Нагадаємо, Маккарті відправили у відставку 3 жовтня в результаті голосування у Палаті представників.