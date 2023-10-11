Фінансові новини
- |
- 11.10.23
- |
- 23:55
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У Словаччині формується україноскептичний уряд
20:00 11.10.2023 |
Колишній прем'єр-міністр Словаччини, лідер партії "Напрямок - соціальна демократія" (SMER-SD), яка перемогла на парламентських виборах і отримала мандат на формування уряду, Роберт Фіцо підписав у середу, 11 жовтня, угоду з двома іншими партіями про створення правлячої коаліції.
Словацький парламент складається зі 150 депутатів. До коаліції увійдуть партії "Напрямок - соціальна демократія", у якої 42 місця в парламенті, ліва партія "Голос" колишнього прем'єра Словаччини Петера Пеллегріні з 27 місцями і "Національна партія" з 10 депутатами.
Коаліційна угода передбачає, що партія Фіцо зможе призначити прем'єра та шістьох міністрів, що відкриває політику можливість знову очолити уряд, зазначає агентство Associated Press. "Голос" зможе обрати спікера парламенту та сім міністрів, а "Національна партія" - трьох міністрів.
Відмова від військової допомоги Україні
Три партії в угоді зобов'язалися проводити зовнішню політику, засновану на членстві в Європейському союзі (ЄС) та Північноатлантичному альянсі (НАТО), а також "поважаючи національні інтереси Словаччини". Фіцо під час передвиборної кампанії обіцяв, що в разі його перемоги Словаччина припинить надавати Україні військову допомогу та передавати зброю, але збереже гуманітарну підтримку.
Тимчасовий уряд країни ще до формування коаліції заявив про припинення відправки подальшої військової допомоги Україні. При цьому міністерство оборони країни розглядало можливість надати нову партію до початку роботи нового парламенту, але президентка Словаччини Зузана Чапутова виступила проти такого плану. Вона пояснила це позицією перемоги на виборах партії, яка ще не сформувала уряд. Представник Чапутової Мартін Стрижинец сказав, що президентка таким чином "поважає результати демократичних виборів".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Пентагон розкрив деталі нового пакета допомоги Україні на $200 млн
|З 1 жовтня в таксі зобов'язані видавати касові чеки - Податкова
|Британія та її союзники передадуть Україні військову допомогу на суму понад 100 млн фунтів стерлінгів
|США нададуть новий пакет військової допомоги Україні на $200 млн - міністр оборони
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|NBC: Білий дім об’єднає запит на допомогу для України, Ізраїлю й Тайваню
|Пентагон розкрив деталі нового пакета допомоги Україні на $200 млн
|Україна отримає від Британії зенітні установки Terrahawk Paladin
|Республіканці визначили кандидата на посаду спікера Палати представників США
|Умеров: США запевнили в підтримці, затримок у постачанні не буде ні до кінця року, ні після
|ЄС планує виділити Україні EUR4,5 млрд до кінця 2023 р. і розраховує на підтримку інших донорів - єврокомісар
Бізнес
|Cadillac CT5 дебютував із оновленим дизайном
|Кількість українських айтівців на аутсорсі та в продукті вперше за довгий час зрівнялися, конкуренція наростає — дослідження DOU
|Google Pixel Watch 2 - Snapdragon W5+ Gen 1, 24 години роботи, швидка зарядка, IP68 і сервіси Google за ціною від $350
|Google Pixel 8 Pro - Tensor G3, 50-МП камера з OIS, оптичний зум 5x, 120-Гц дисплей LTPO AMOLED та Android 14 за ціною від $999
|Google Pixel 8 - дев'ятиядерний чип Tensor G3, 50-МП камера з OIS, 120-Гц дисплей і Android 14 за ціною від $699
|ChatGPT може збільшити продуктивність в IT на 30-40% - дослідження SoftServe
|$150 тис. — перший штраф за «неправильне паркування» супутника