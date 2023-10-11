У Словаччині формується україноскептичний уряд

Колишній прем'єр-міністр Словаччини, лідер партії "Напрямок - соціальна демократія" (SMER-SD), яка перемогла на парламентських виборах і отримала мандат на формування уряду, Роберт Фіцо підписав у середу, 11 жовтня, угоду з двома іншими партіями про створення правлячої коаліції.

Словацький парламент складається зі 150 депутатів. До коаліції увійдуть партії "Напрямок - соціальна демократія", у якої 42 місця в парламенті, ліва партія "Голос" колишнього прем'єра Словаччини Петера Пеллегріні з 27 місцями і "Національна партія" з 10 депутатами.

Коаліційна угода передбачає, що партія Фіцо зможе призначити прем'єра та шістьох міністрів, що відкриває політику можливість знову очолити уряд, зазначає агентство Associated Press. "Голос" зможе обрати спікера парламенту та сім міністрів, а "Національна партія" - трьох міністрів.

Відмова від військової допомоги Україні

Три партії в угоді зобов'язалися проводити зовнішню політику, засновану на членстві в Європейському союзі (ЄС) та Північноатлантичному альянсі (НАТО), а також "поважаючи національні інтереси Словаччини". Фіцо під час передвиборної кампанії обіцяв, що в разі його перемоги Словаччина припинить надавати Україні військову допомогу та передавати зброю, але збереже гуманітарну підтримку.

Тимчасовий уряд країни ще до формування коаліції заявив про припинення відправки подальшої військової допомоги Україні. При цьому міністерство оборони країни розглядало можливість надати нову партію до початку роботи нового парламенту, але президентка Словаччини Зузана Чапутова виступила проти такого плану. Вона пояснила це позицією перемоги на виборах партії, яка ще не сформувала уряд. Представник Чапутової Мартін Стрижинец сказав, що президентка таким чином "поважає результати демократичних виборів".