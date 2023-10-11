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У Фінляндії оцінили терміни ремонту зруйнованого газопроводу Balticconnector
18:21 11.10.2023 |
Для ремонту пошкоджень на газопроводі Balticconnector, що між Естонією та Фінляндією, може знадобитись до п'яти місяців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Необхідність ремонту було оцінено операторами газопроводу Finnish Gasgrid і Estonian Elerign. На їх думку для відновлення пошкодження газопроводу Balticconnector може знадобитись до п'яти місяців.
Ймовірно, газопровід повернеться в експлуатацію не раніше квітня наступного року.
Пошкодження газопроводу
У ніч на 8 жовтня було виявлено несправність у кабелі зв'язку газопроводу між Фінляндією та Естонією. За оцінками влади, газопровід вийшов з ладу на кілька місяців. При цьому ЗМІ повідомляють, що за пошкодженням газопроводу могла стояти Росія.
Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо розповів, що газогону могло бути навмисно завдано пошкодження і правоохоронці розслідують справу за фактом вандалізму. У НАТО заявили, що готові допомогти у розслідуванні.
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