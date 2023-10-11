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АНАЛІТИКА

Бельгія спрямує €1,7 млрд на підтримку України завдяки замороженим російським активам

 

Бельгія створила спеціальний фонд для підтримки України обсягом 1,7 млрд євро, який наповнюють з оподаткування заморожених в країні російських активів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосив прем'єр-міністр Бельгії Александр де Кроо на спільному брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським.

Він зазначив, що Бельгія продовжить підтримувати Україну за трьома напрямками, з яких перші два - це військова допомога та економічні санкції.

"Третій - це створення Фонду України обсягом 1,7 млрд євро... Джерелом цього фонду стануть мільярдні російські активи, заморожені у Бельгії. Ми в Бельгії маємо оподаткування прибутків цих заморожених активів. Минулого року для нас було чітко зрозуміло, що оподаткування прибутків цих активів має на 100% піти на користь народу України.

Ми робили це торік, і цього року ми зробимо це знову через фонд на 1,7 млрд (євро). Цей фонд буде використаний на придбання військової техніки, гуманітарну підтримку, Європейський фонд миру, макрофінансову допомогу тощо", - зазначив прем'єр.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Бельгія
 

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