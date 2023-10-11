Фінансові новини
- |
- 11.10.23
- |
- 17:56
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Бельгія спрямує €1,7 млрд на підтримку України завдяки замороженим російським активам
16:08 11.10.2023 |
Бельгія створила спеціальний фонд для підтримки України обсягом 1,7 млрд євро, який наповнюють з оподаткування заморожених в країні російських активів.
Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосив прем'єр-міністр Бельгії Александр де Кроо на спільному брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським.
Він зазначив, що Бельгія продовжить підтримувати Україну за трьома напрямками, з яких перші два - це військова допомога та економічні санкції.
"Третій - це створення Фонду України обсягом 1,7 млрд євро... Джерелом цього фонду стануть мільярдні російські активи, заморожені у Бельгії. Ми в Бельгії маємо оподаткування прибутків цих заморожених активів. Минулого року для нас було чітко зрозуміло, що оподаткування прибутків цих активів має на 100% піти на користь народу України.
Ми робили це торік, і цього року ми зробимо це знову через фонд на 1,7 млрд (євро). Цей фонд буде використаний на придбання військової техніки, гуманітарну підтримку, Європейський фонд миру, макрофінансову допомогу тощо", - зазначив прем'єр.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Британія та її союзники передадуть Україні військову допомогу на суму понад 100 млн фунтів стерлінгів
|США нададуть новий пакет військової допомоги Україні на $200 млн - міністр оборони
|Розкрадання газу на 2,1 мільярда: НАБУ вручило підозру нардепу Дубневичу
|«Церковний бунт» у Верховній Раді. Чи дотиснуть Зеленського до заборони московського патріархату
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Фінляндія передала Україні військову допомогу на 95 млн євро
|Україна отримала ще $1,2 млрд грант США - Марченко
|Бельгія спрямує €1,7 млрд на підтримку України завдяки замороженим російським активам
|Група союзників надасть Україні понад 147 млн євро на обслуговування техніки та інженерні засоби
|Глава МЗС Британії прибув в Ізраїль з візитом підтримки
|Міністр оборони США: Україна впевнено просувається вперед і продовжує звільняти території, наша підтримка буде незмінною
Бізнес
|Cadillac CT5 дебютував із оновленим дизайном
|Кількість українських айтівців на аутсорсі та в продукті вперше за довгий час зрівнялися, конкуренція наростає — дослідження DOU
|Google Pixel Watch 2 - Snapdragon W5+ Gen 1, 24 години роботи, швидка зарядка, IP68 і сервіси Google за ціною від $350
|Google Pixel 8 Pro - Tensor G3, 50-МП камера з OIS, оптичний зум 5x, 120-Гц дисплей LTPO AMOLED та Android 14 за ціною від $999
|Google Pixel 8 - дев'ятиядерний чип Tensor G3, 50-МП камера з OIS, 120-Гц дисплей і Android 14 за ціною від $699
|ChatGPT може збільшити продуктивність в IT на 30-40% - дослідження SoftServe
|$150 тис. — перший штраф за «неправильне паркування» супутника