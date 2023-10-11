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НАТО оснащує сили у Косові важчим озброєнням
11:50 11.10.2023 |
НАТО відправляє до Косова додаткові війська, оснащені важчою зброєю, після нещодавнього загострення у зв'язку зі стріляниною між сербськими озброєними людьми в масках і косовською поліцією.
Про це заявив голова Об'єднаного командування НАТО в Неаполі адмірал Стюарт Мюнш, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство АР.
Мюнш зазначив, що батальйон з близько 200 військовослужбовців з Великої Британії і ще 100 з Румунії "привозить важче озброєння для того, щоб надати бойової потужності" миротворчим силам у Косові, які діють під егідою НАТО.
Він не деталізував, про які види озброєння іде мова.
Мюнш сказав, що Альянс готовий спрямувати більше військ і озброєнь для збереження миру у Косові.
"НАТО тримає додаткові сили, оснащені ще важчим озброєнням, здатним забезпечити подальшу бойову міць, у стані високої бойової готовності, які можуть бути розгорнуті, якщо країни НАТО вирішать це зробити", - сказав він.
Миротворчі сили під егідою НАТО складаються з близько 4500 військовослужбовців із 27 країн. Вони перебувають у Косові з червня 1999 року, в основному з легким озброєнням і транспортними засобами.
24 вересня близько 30 сербських бойовиків вбили офіцера косовської поліції, а потім встановили барикади на півночі Косова, після чого розпочали багатогодинну стрілянину з косовською поліцією. Троє бойовиків були вбиті.
НАТО вперше збільшив свої війська у Косові приблизно на 600 турецьких солдатів після зіткнень з етнічними сербами, що стались наприкінці травня.
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