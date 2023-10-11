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Туреччина вперше очолила миротворчу місію НАТО в Косові
10:57 11.10.2023 |
Туреччина у вівторок взяла на себе головування миротворчим контингентом Північноатлантичного Альянсу в частково визнаному Косові (KFOR) на тлі напруженості через збройну провокацію просербських сил наприкінці вересня.
Про зміну командування повідомила пресслужба KFOR, пише "Європейська правда".
Попередній командувач миротворчих сил НАТО в Косові італієць Анджело Мікеле Рістучча передав повноваження турецькому генералу Озкану Улутасу під час церемонії в Приштині.
Місія KFOR, створена відповідно до резолюції Ради безпеки ООН, була вперше розгорнута у 1999 році й нині налічує 27 країн - зокрема шість з-за меж НАТО. Туреччина - другий найбільший контрибутор місії загальною чисельністю 4500 військовослужбовців.
Чисельність миротворчого контингенту Альянсу в Косові посилили після низки загострень минулого й цього року, зокрема нападу озброєних людей на косовську поліцію 24 вересня, в результаті якого один поліцейський загинув. У Приштині стверджують, що Сербія мала конкретний план анексії північних муніципалітетів Косова, де переважають етнічні серби.
Після цього стало відомо, що Румунія відправить роту військовослужбовців для посилення миротворчих сил НАТО в Косові, а Німеччина - 150 військових Бундесверу. Додаткові сили також направила Британія.
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