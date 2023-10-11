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США з Венесуелою ведуть перемовини про нові винятки з нафтових санкцій
10:44 11.10.2023 |
Венесуела й США просунулися в перемовинах, які могли б полегшити санкції проти Каракасу, дозволивши принаймні одній додатковій іноземній нафтовій компанії брати венесуельську сиру нафту для погашення боргу, якщо президент Ніколас Мадуро відновить перемовини з опозицією в Мексиці, повідомили Reuters п'ять джерел.
Вашингтон намагався заохотити перемовини між Мадуро й політичною опозицією щодо виборів у Венесуелі та інших вимог. Санкції було запроваджено після переобрання Мадуро 2018 року, яке багато західних країн вважали фальсифікацією.
Зі слів двох джерел, серед компаній, які цього разу могли б отримати дозвіл США взяти венесуельську нафту як погашення боргу, одна з державних партнерів PDVSA у спільному підприємстві Maurel & Prom.
«Якщо Венесуела вживатиме конкретних дій щодо відновлення демократії, що призведе до вільних і чесних виборів, ми готові надати відповідне пом'якшення санкцій, - заявив минулого тижня речник Білого дому. - Наразі Венесуела не зробила необхідних кроків, і наші санкції залишаються чинними».
Джерела у Вашингтоні підтвердили, що перемовини суттєво просунулися за останні тижні, але попередили, що казати про будь-які остаточні угоди може бути передчасно, оскільки дискусії тривають.
Усе більше енергетичних компаній шикуються в чергу за такими дозволами, щоб вони могли отримати готівку від непогашених боргів у Венесуелі й реанімувати видобуток нафти і газу разом з PDVSA. Chevron отримав дозвіл розширити діяльність у Венесуелі й експортувати нафту в США з листопада.
Repsol з Eni торік отримали листи від США, які дозволили їм відновити імпорт венесуельської сирої нафти як спосіб отримати погашення боргу.
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