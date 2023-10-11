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Росія не змогла повернутися до Ради ООН з прав людини
23:02 10.10.2023 |
Росія не змогла переобратися до Ради Організації Об'єднаних Націй з прав людини шляхом таємного голосування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter постійного представника України в ООН Сергія Кислиці.
РФ змагалася з Албанією та Болгарією за два місця в Раді ООН в період з 2024 по 2026 рік. Вказані місця були зарезервовані для країн Центральної та Східної Європи. Кандидатів обирали шляхом таємного голосування.
За даними Кислиці, Болгарію підтримали 160 голосами, Албанію 123 голосами, а ось Росію за Росію було віддано 83 голоси.
Таким чином у Раді безпеки ООН з-поміж європейських держав будуть представлені Албанія, Болгарія, Франція та Нідерланди.
Росія в Раді ООН з прав людини
Росія прагне знову приєднатися до Ради ООН з прав людини на майбутніх виборах. Її виключили звідти торік після початку війни проти України. В кінці вересня BBC отримало копію документа, в якому РФ обіцяє членам ООН знайти "адекватні розв'язання питань прав людини".
В Держдепі США зазначили, що прагнення Росії бути учасником Ради ООН з прав людини не узгоджується з її діями в Україні.
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