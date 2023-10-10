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МВФ оновив прогноз зростання світової економіки на 2023-2024 роки
18:45 10.10.2023 |
Міжнародний валютний фонд зберіг прогноз зростання світової економіки у 2023 році на рівні 3,0%. Прогноз зростання ВВП у 2024 році погіршено на 0,1 в.п. до 2,9%.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на World Economic Outlook (жовтень 2023 року).
"Базовий прогноз передбачає уповільнення темпів зростання світової економіки з 3,5% у 2022 році до 3,0% у 2023 році та 2,9% у 2024 році, що значно нижче за історичний середній показник (2000-2019 роки) у 3,8 %", - йдеться у повідомленні.
Очікується, що в країнах з розвиненою економікою цей показник уповільниться з 2,6% у 2022 році до 1,5% у 2023 році та 1,4% у 2024 році, оскільки посилення політики починає негативно впливати. Прогнозується, що в країнах з ринком, що формується, і країнах, що розвиваються, відбудеться помірне зниження темпів зростання з 4,1% у 2022 році до 4,0% як у 2023, так і у 2024 році.
Оцінка МВФ
Як зазначив П'єр-Олів'є Гурінша, директор Дослідницького департаменту МВФ, світова економіка продовжує відновлюватися після пандемії, вторгнення Росії в Україну та кризи вартості життя.
"Озираючись назад, можна сказати, що стійкість була вражаючою. Незважаючи на руйнування війною енергетичних та продовольчих ринків та безпрецедентне посилення грошово-кредитної політики для боротьби з інфляцією, що тривала десятиліттями, економічна активність сповільнилася, але не зупинилася", - сказав він.
Попри це зростання залишається повільним і нерівномірним, а відмінності збільшуються. "Світова економіка кульгає, а не мчить", - додав Гурінша.
За його словами, загальна інфляція продовжує сповільнюватися: з 9,2 відсотка у 2022 році у річному обчисленні до 5,9 відсотка цього року та 4,8 відсотка у 2024 році.
"В результаті прогнози дедалі більше відповідають сценарію м'якої посадки, знижуючи інфляцію без серйозного спаду економічної активності, особливо у Сполучених Штатах", - сказав директор Дослідницького департаменту МВФ.
Раніше глава Крісталіна Георгієва заявила, що світова економіка продемонструвала стійкість до низки негативних потрясінь - пандемії, війни, кліматичних явищ і кризи вартості життя. Відновлення після цих потрясінь продовжується, але повільно та нерівномірно.
Нагадаємо, у липні Міжнародний валютний фонд покращив прогноз зростання світової економіки у 2023 році з 2,8% до 3,0%, прогноз по 2024 році залишився тим самим - 3,0%.
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