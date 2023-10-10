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Фінляндія хоче спростити процес конфіскації нерухомості росіян
17:59 10.10.2023 |
Уряд Фінляндії хоче полегшити конфіскацію квартир, що належать росіянам. Значна частина нерухомості пустує, а з її власниками неможливо зв'язатися.
Про це заявив міністр юстиції Фінляндії Ліна Мері, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.
"Ми не можемо залишатися в такому вічному глухому куті тільки тому, що не можемо отримати певне повідомлення від влади", - сказала Мері.
"Доля Гельсінкської арени останнім часом широко обговорюється в суспільстві, але це є лише одним із прикладів ширшої проблеми", - йдеться в матеріалі.
Зазначається, що на початку липня Фінляндія ще більше посилила обмеження на в'їзд для російських власників нерухомості.
З якими проблемами стикається Фінляндія
Водночас російські власники нерухомості та житлових часток дедалі частіше нехтують своїми юридичними зобов'язаннями. За даними фінських правоохоронних органів, випадки стягнення з російських власників нерухомості справді почастішали.
Банківські зв'язки між Росією і Фінляндією слабшають, а рахунки росіян у фінських банках частково закриті. Нерухомість занепадає, податки залишаються невиплаченими, а житлові асоціації відчувають проблеми через неоплачені рахунки.
З російськими власниками майже неможливо зв'язатися
Зрештою неоплачені рахунки призводять до звернення стягнення на нерухомість, метою якого є забезпечення виплати боргу, що накопичився.
Житлові компанії також мають можливість передати квартиру компанії, якщо власник не платить комісію. У цьому випадку, наприклад, частку можна здати в оренду, і в цьому випадку від квартири утворюється дохід для погашення заборгованості. Однак в обох випадках необхідно, щоб власник був у курсі справи.
Суть проблеми полягає в тому, що у влади виникли серйозні проблеми з комунікацією з російськими власниками.
Фінляндія і Росія домовилися, що в подібних випадках вручення має здійснюватися владою, оскільки Росія не прийняла, наприклад, вручення поштою. Ускладнює надання офіційних послуг і той факт, що поштові послуги в Росії наразі не працюють.
Як влада хоче спростити процедуру конфіскації
На думку Мере, необхідно, щоб закон дозволив надавати послуги в подібних випадках також в електронному вигляді.
Згідно з урядовою програмою, протягом цього терміну уряду буде реформовано закон про житлові корпорації. У цьому ж контексті, на думку Мері, необхідно переглянути і законодавство про комісії.
Юридичний проєкт планується розпочати в середині наступного року. Якщо подібні ситуації з частками нерухомості та житла, що належать росіянам, стануть більш поширеними, проєкт також може бути прискорено.
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