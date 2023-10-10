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Bloomberg: Три держави НАТО планують спільну місію для розмінування Чорного моря
15:26 10.10.2023 |
Туреччина, Румунія та Болгарія обговорюють створення спільних сил для очищення Чорного моря від мін, які потрапляють у їхні води внаслідок повномасштабної війни Росії проти України.
Про це стало відомо агентству Bloomberg від осіб, знайомих з переговорами, повідомляє "Європейська правда".
Три держави, які усі є членами НАТО, все ще опрацьовують деталі. Але, вірогідно, що спільний підрозділ вони можуть створити уже наступного місяця, розповіли агентству двоє посадовців на умовах анонімності.
Хоча запланована ініціатива не є операцією НАТО, спільні сили з розмінування стануть першими великими об'єднаними зусиллями союзників у Чорному морі після того, як президент Владімір Путін віддав наказ про вторгнення в Україну.
Нові сили мають бути повністю мирними і не виводитимуть у море жодних нових кораблів НАТО, заявили двоє офіційних осіб.
За словами одного з посадовців, одна з цілей місії - показати, що три країни здатні вирішити проблему самостійно.
Уряд Туреччини відмовився від коментарів агентству, а міністерства оборони Румунії та Болгарії не відразу відповіли на запити про коментарі.
З початку війни союзники по НАТО посилили спостереження та розвідку в регіоні, але не морську діяльність.
Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну румунські, болгарські та турецькі військові водолазні команди регулярно знешкоджують міни, що дрейфують у їхніх водах.
А у вересні стало відомо, що Болгарія вела переговори з союзниками по НАТО про те, як реагувати на часткову блокаду Росією своєї чорноморської виключної економічної зони.
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