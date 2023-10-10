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Авіаносець США зайде у порт Південної Кореї для демонстрації сили
11:53 10.10.2023 |
Американський авіаносець "Рональд Рейган" зайде в південнокорейський порт Пусан у четвер на тлі попередження від Сеула про посилення загроз з боку Північної Кореї.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters.
За заявою Міністерства оборони Південної Кореї, авіаносець залишиться в Пусані до 16 жовтня, а його перебування посилить обороноздатність Південної Кореї і США на випадок будь-яких провокацій з боку Північної Кореї.
Востаннє "Рональд Рейган" відвідував Південну Корею у 2022 році, приєднавшись до інших військових кораблів у демонстрації сили Північній Кореї.
У вівторок північнокорейські державні ЗМІ розкритикували розміщення американських стратегічних активів, включаючи підводні човни і бомбардувальники, в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.
Захід авіаносця відбувається після того, як Сполучені Штати пообіцяли посилити "регулярну видимість" своїх стратегічних військових активів у Вашингтонській декларації, яку південнокорейський президент Юн Сок Йоль і американський лідер Джо Байден оприлюднили під час саміту в квітні.
Військово-морські сили Південної Кореї та США провели спільні морські навчання з силами оборони Японії у водах поблизу південнокорейського острова Чеджу в понеділок і вівторок, повідомили у ВМС Південної Кореї.
Ці навчання, які є першими такого роду з 2016 року, спрямовані на стримування і реагування на "просування ядерних і ракетних загроз з боку Північної Кореї", йдеться в заяві ВМС країни.
Днями Пентагон оголосив про переміщення військових кораблів США, включаючи авіаносець та додаткові літаки, ближче до східного Середземномор'я після нападу ХАМАС на Ізраїль.
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