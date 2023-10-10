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ВМС Туреччини та компанія ASELSAN провели випробування нового морського дрона. Він отримав назву Albatros-S
10:40 10.10.2023 |
Морський безпілотник-смертник озброєний бойовою частиною, виробництва турецької компанії Roketsan. У рамках випробувань Albatros-S зміг успішно вразити 69-метрове судно, яке надалі пішло на дно через отримані пошкодження.
Випробування дрона-камікадзе відбулися біля узбережжя Мерсіна. За роботою Albatros-S спостерігали командувач ВМС Туреччини Ерджюмент Татлиоглу (Ercüment Tatlıoğlu), президент Управління оборонної промисловості Халук Гьоргюн (Haluk Görgün) і генеральний директор ASELSAN Ахмет Акел (Ahmet Akyol).
Для наведення Albatros-S на ціль використовувався турецький безпілотний літальний апарат Bayraktar TB2. Дрон зміг зафіксувати ураження морської мішені.
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