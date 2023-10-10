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Іран є співучасником нападів в Ізраїлі, але в нас немає прямих доказів - Джон Кірбі
08:46 10.10.2023 |
Іран є співучасником, але немає прямих доказів, що пов'язують його з нападами в Ізраїлі, заявив представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі в понеділок, повідомляє агентство Reuters.
"Іран уже давно підтримує ХАМАС та інші терористичні мережі в усьому регіоні, оскільки постачає їм ресурси та навчальні бази", - заявив він в ефірі MSNBC.
Кірбі заявив, що Іран є співучасником, хоча Сполучені Штати не мають у своєму розпорядженні жодної розвідувальної інформації або доказів, що говорять про пряму участь Ірану в нападах на Ізраїль палестинського ісламістського угруповання ХАМАС.
"Очевидно, що Іран тут причетний, але з погляду конкретних доказів цього, такого роду атак, немає, у нас немає нічого", - сказав він.
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