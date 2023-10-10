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АНАЛІТИКА

Французьких лівих критикують через відмову засудити агресію ХАМАС проти Ізраїлю

 

Ліва партія «Франція нескорена" потрапила під шквал критики через заяву щодо нападу терористичного угруповання ХАМАС на Ізраїль, у якому відповідальність поклали на обидві сторони.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться в публікації Politico.

У заяві парламентської фракції "Франції нескореної", опублікованій 7 жовтня, не засуджується напад ХАМАС на Ізраїль, а терористичне угруповання назване "палестинськими силами".

Лідер партії Жан-Люк Меланшон своєю чергою закликав Францію сприяти припиненню вогню між Ізраїлем і палестинськими територіями, стверджуючи, що насильство, розв'язане проти Ізраїлю і в секторі Гази, "лише породжує" більше насильства.

Позицію Меленшона та "Франції нескореної" засудили у французькій владі й опозиції. Так, прем'єр-міністерка Франції Елізабет Борн, чий батько пережив концтабір Аушвіц-Біркенау, але вчинив самогубство, коли їй було 11 років, назвала двозначність Меланшона "огидною".

"Позиція "Франції нескорених" добре відома й часто відзначається великою кількістю двозначностей, антисіонізмом", - заявила Борн на французькому телебаченні, охарактеризувавши ставлення лівої партії до подій в Ізраїлі як "спосіб маскування форми антисемітизму".

Ультраправе "Національне об'єднання" звинуватило лівих у тому, що вони є "моральними прихильниками ісламістського тероризму", а ліва Соціалістична партія Франції сказала, що небажання "Франції нескореної" засудити загибель ізраїльтян "залишить свій слід".

Французькі ліві традиційно підтримували Палестину. "Францію нескорену" все частіше звинувачують у тому, що своєю антиізраїльською риторикою вона намагається залучити мусульманських виборців із бідних районів.

Нагадаємо, в суботу вранці терористичне угруповання ХАМАС здійснило масштабну атаку на Ізраїль із району сектора Гази, випустивши кілька тисяч ракет по ізраїльській території, а також прорвавши кордон у кількох місцях. Це найбільша ескалація арабо-ізраїльського конфлікту за останні 50 років.
Ключові теги: Франція
 

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