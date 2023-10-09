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АНАЛІТИКА

З технологіями РФ. Китай будує атомний підводний човен з балістикою нового покоління

 


Китай розпочинає виробництво нового покоління підводних човнів з ядерним озброєнням, які відрізняються дуже низьким рівнем шумності та помітності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Аналітики та аташе з регіональної оборони кажуть, що з'являється все більше свідчень того, що Китай перебуває на шляху до введення в експлуатацію свого підводного човна з балістичними ракетами нового покоління до кінця десятиліття. При цьому китайським інженерам вдалося досягти низького рівня шумності човна завдяки російським технологіям.

Приховані зусилля щодо відстеження китайських підводних човнів з балістичними ракетами є одним із основних завдань ВМС США та збройних сил союзників в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Зазначається, що за скритністю та озброєнням новий китайський підводний човен конкуруватиме із сучасними російськими кораблями. На думку аналітиків, стрибок технологій матиме "глибокі" наслідки для США та їхніх союзників в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Раніше стало відомо, що підводний човен ВМС Китаю в серпні потрапив у підводну пастку для британських та американських суден у Жовтому морі, яку раніше виставили китайські військові. Внаслідок події загинуло 55 китайських моряків. Офіційно влада Китаю дані про загибель моряків і катастрофу підводного човна не підтверджує.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Росія, Китай
 

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