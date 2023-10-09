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Пенс про Трампа, Десантіса, Рамасвамі: Через таких, як вони, відбувається війна в Ізраїлі та Україні
08:52 09.10.2023 |
Колишній віцепрезидент США й претендент на президентську номінацію від Республіканської партії Майк Пенс засудив риторику провідних кандидатів-однопартійців, яка, на його думку, посприяла агресії в Україні та Ізраїлі.
Свою думку Пенс висловив в етері CNN у неділю, передає "Європейська правда".
Коментуючи напад терористичного угруповання ХАМАС на Ізраїль, Пенс спершу зосередився на критиці чинного президента США Джо Байдена, чиї намагання домовитись із Іраном, вважає він, "створили умови для цього безпрецедентного терористичного нападу".
"Але я також вважаю, що таке відбувається, коли такі провідні голоси, як Дональд Трамп, Вівек Рамсвамі і Рон Десантіс, сигналізують про відхід Америки від ролі лідера вільного світу", - підкреслив він.
Політик наголосив, що і російське вторгнення в Україну, і вторгнення терористів із ХАМАС в Ізраїль були неспровокованими й порушують питання про те, чи будуть Сполучені Штати брати на себе роль лідера вільного світу.
"Фото й відео, що крають серце, які надходять з обох цих театрів бойових дій, нагадують нам, що Америка є незамінним лідером вільного світу. І якщо я буду президентом Сполучених Штатів, ми будемо керуватися американською силою", - підсумував Пенс.
Колишній віцепрезидент США Майк Пенс у червні оголосив, що балотуватиметься на посаду президента, розпочавши боротьбу за номінацію від Республіканської партії.
Він підтримує допомогу США Україні та критикує колишнього президента Дональда Трампа за його похвалу президенту Росії Владіміру Путіну.
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