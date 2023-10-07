Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

КНДР почала постачати Росії артилерію для війни проти України, - CBS News

 

Північна Корея вирішила почати надавати Росії артилерію для її війни проти України. Незрозуміло, чи отримує КНДР натомість за це іншу зброю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням CBS News.

Видання, з посиланням на американського чиновника, повідомило про початок поставок Північною Кореєю артилерії в Росію.

"Поки що незрозуміло, чи є ця передача частиною нового довгострокового ланцюжка поставок, чи більш обмеженою партією. Так само незрозуміло, що Північна Корея отримує в обмін за цю зброю", - йдеться в матеріалі.

Підтримка Північною Кореєю Кремля, схоже, стала кульмінацією саміту минулого місяця в РФ, коли Кім Чен Ин поїхав на поїзді, щоб особисто зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним.

Багато хто очікував, що Кім попросить у Путіна грошей і їжі, щоб підтримати економіку Північної Кореї, в обмін на його підтримку вторгнення РФ в Україну, а також на зброю і космічні технології.

Співпраця Росії та Північної Кореї

13 вересня диктатор Кім Чен Ин і його колега Володимир Путін зустрілись для обговорення посилення військової співпраці. Також перший зустрівся з міністром оборони терористичної країни Сергієм Шойгу.

Як писали західні ЗМІ, КНДР й Росія могли обговорити питання передачі російським терористам артилерійських боєприпасів.

Водночас Economist стверджує про те, що Пхеньян вже більше частини року поставляє Москві артилерійські боєприпаси та ракети типу "Катюша".
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: КНДР, Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5827
  0,0389
 0,11
EUR
 1
 38,6533
  0,1127
 0,29

Курс обміну валют на вчора, 10:52
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,5981  0,04 0,11 38,2163  0,04 0,09
EUR 39,8419  0,07 0,18 40,7222  0,02 0,06

Міжбанківський ринок на вчора, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,5800  0,04 0,11 36,6000  0,04 0,11
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес