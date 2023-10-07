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КНДР почала постачати Росії артилерію для війни проти України, - CBS News
23:27 06.10.2023 |
Північна Корея вирішила почати надавати Росії артилерію для її війни проти України. Незрозуміло, чи отримує КНДР натомість за це іншу зброю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням CBS News.
Видання, з посиланням на американського чиновника, повідомило про початок поставок Північною Кореєю артилерії в Росію.
"Поки що незрозуміло, чи є ця передача частиною нового довгострокового ланцюжка поставок, чи більш обмеженою партією. Так само незрозуміло, що Північна Корея отримує в обмін за цю зброю", - йдеться в матеріалі.
Підтримка Північною Кореєю Кремля, схоже, стала кульмінацією саміту минулого місяця в РФ, коли Кім Чен Ин поїхав на поїзді, щоб особисто зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним.
Багато хто очікував, що Кім попросить у Путіна грошей і їжі, щоб підтримати економіку Північної Кореї, в обмін на його підтримку вторгнення РФ в Україну, а також на зброю і космічні технології.
Співпраця Росії та Північної Кореї
13 вересня диктатор Кім Чен Ин і його колега Володимир Путін зустрілись для обговорення посилення військової співпраці. Також перший зустрівся з міністром оборони терористичної країни Сергієм Шойгу.
Як писали західні ЗМІ, КНДР й Росія могли обговорити питання передачі російським терористам артилерійських боєприпасів.
Водночас Economist стверджує про те, що Пхеньян вже більше частини року поставляє Москві артилерійські боєприпаси та ракети типу "Катюша".
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