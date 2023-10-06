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Нобелівську премію миру присудили іранській правозахисниці
13:54 06.10.2023 |
Лауреаткою Нобелівської премії миру в 2023 році стала іранська правозахисниця Наргес Мохаммаді. Відповідне рішення оголосив у п'ятницю, 6 жовтня, Норвезький Нобелівський комітет в Осло.
"Норвезький Нобелівський комітет вирішив присудити Нобелівську премію миру 2023 року Наргес Мохаммаді за її боротьбу проти гноблення жінок в Ірані та за просування прав людини і свободи для всіх", - йдеться у повідомленні комітету.
Мохаммаді - одна з провідних правозахисниць Ірану, яка виступає за права жінок і скасування смертної кари в країні. За даними правозахисної організації Front Line Defenders, вона відбуває кілька вироків у тегеранській в'язниці "Евін", що сукупно становить близько 12 років ув'язнення. Звинувачення включають "поширення пропаганди" проти держави.
Мохаммаді є заступницею голови неурядової організації Defenders of Human Rights Center, яку очолює Ширін Ебаді - лауреатка Нобелівської премії миру 2003 року.
Мохаммаді стала 19-ю жінкою, яка отримала Нобелівську премію миру за всю історію існування премії.
Понад 350 претендентів на Нобелівську премію миру
На Нобелівську премію миру цього року претендував 351 номінант - 259 осіб і 92 організації. Серед людей, які можуть висувати кандидатури на здобуття Нобелівської премії миру, є її колишні лауреати, члени комітету, глави держав, члени парламентів і професори політології, історії та міжнародного права.
На відміну від інших Нобелівських премій, лауреатів яких обирають і оголошують в Стокгольмі у Швеції, лауреати премії миру визначаються в Осло Норвезьким Нобелівським комітетом. Ця незалежна комісія в складі п'ятьох членів призначається парламентом Норвегії.
Минулого року Нобелівську премію миру присудили правозахисникам з України, Білорусі та Росії - лауреатами стали український "Центр громадянських свобод", російська правозахисна організація "Меморіал" і голова білоруського правозахисного центру "Вясна" Олесь Біляцький.
2021 року лауреатами премії стали журналістка з Філіппін Марія Ресса і російський журналіст, шеф-редактор видання "Новая газета" Дмитро Муратов. У 2020 році премію миру отримала Всесвітня продовольча програма за її зусилля у боротьбі з голодом на планеті. Роком раніше нагороду вручили прем'єр-міністру Ефіопії Абій Ахмеду за його ініціативу з урегулювання конфлікту з Еритреєю.
Нобелівська премія миру
Нобелівська премія миру, започаткована у 1901 році, вважається найвищою відзнакою за зусилля, спрямовані на досягнення миру в світі. Засновник премії, винахідник динаміту Альфред Нобель у своєму заповіті просив щороку відзначати цією премією до трьох осіб або організацій за особливі заслуги перед людством. З 1960 року цією премією відзначають також борців за права людини, а з 2004 - людей, які докладають зусиль до захисту довкілля.
Грошова винагорода Нобелівської премії цього року складає 11 мільйонів шведських крон (1 мільйон доларів США), отриманих із заповіту Альфреда Нобеля, який помер у 1896 році. Цього року суму премії збільшили на мільйон крон через падіння курсу шведської валюти. Лауреатам вручатимуть нагороди на церемонії 10 грудня - в річницю смерті Нобеля. Престижна премія миру вручається в Осло, згідно з його бажанням, тоді як церемонія нагородження за іншими номінаціями проходить у Стокгольмі.
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