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АНАЛІТИКА

Комісія з цінних паперів США через суд вимагає від Маска свідчень про купівлю Twitter

 

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) подала до суду на Ілона Маска, щоб змусити його дати свідчення в рамках розслідування справи про купівлю Twitter вартістю 44 млрд доларів.

Про це повідомляє Reuters.

Розслідування SEC стосується того, чи порушив Маск федеральне законодавство про цінні папери у 2022 році, коли він купив акції Twitter, а також заяв і подань до SEC, які він зробив у зв'язку з цією угодою.

У поданій заяві йдеться, що в травні 2023 року SEC надіслала Маску повістку з вимогою надати свідчення в офісі Комісії у Сан-Франциско, і що він погодився з'явитися 15 вересня.

Проте за два дні до цього Маск висунув "кілька неправдивих заперечень" і повідомив SEC, що не з'явиться.

Маск також відмовився від пропозиції SEC провести свідчення в Техасі в жовтні або листопаді.

Серед його заперечень було те, що SEC намагається "переслідувати" його, а його адвокату потрібен час, щоб ознайомитися з потенційно важливими матеріалами, що містяться в біографії Маска, опублікованій минулого місяця, заявили в SEC.

Згідно з поданою заявою, Маск надав SEC документи, що стосуються розслідування, і раніше вже давав свідчення в липні минулого року в режимі відеоконференції.

"SEC вже неодноразово брала свідчення у пана Маска в рамках цього помилкового розслідування - досить", - йдеться в заяві Алекса Спіро, адвоката Маска.

У травні 2022 року SEC заявила, що розслідує розкриття Маском інформації про свою частку в Twitter, ставлячи під сумнів те, чи подав він відповідні документи.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Twitter, США
 

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