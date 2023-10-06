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АНАЛІТИКА

Лідери Вірменії та Азербайджану прийняли запрошення провести переговори в Брюсселі за сприяння ЄС - Мішель

 

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян і президент Азербайджану Ільхам Алієв прийняли запрошення провести тристоронні переговори за участю ЄС у Брюсселі, повідомив у п'ятницю вранці журналістам голова Євроради Шарль Мішель.

"Я вирішив запросити обох лідерів наприкінці жовтня до Брюсселя. Обидва лідери погодилися приїхати на цю зустріч до Брюсселя. Ми маємо намір ретельно працювати, щоб досягти прогресу в нормалізації між Азербайджаном і Вірменією", - сказав Мішель.

Напередодні глава Євроради, а також президент Франції Еммануель Макрон і канцлер ФРН Олаф Шольц провели зустріч із прем'єр-міністром Вірменії Пашиняном.

Раніше в ЄС повідомляли про можливість проведення в Гранаді п'ятисторонньої зустрічі за участю президента Азербайджану Ільхама Алієва, але надалі Баку оголосив, що азербайджанська сторона не братиме участі в цих консультаціях.

Водночас напередодні в Баку повідомили, що Азербайджан готовий до тристоронніх зустрічей у Брюсселі найближчим часом у форматі ЄС-Азербайджан-Вірменія.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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