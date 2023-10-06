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Швеція оголосила новий пакет військової допомоги Україні і кроки до передачі Gripen
12:52 06.10.2023 |
Уряд Швеції оголосив про виділення Україні 14-го пакета військової допомоги та розповів про підготовку рішення щодо можливої передачі винищувачів Gripen.
Про це на брифінгу в п'ятницю заявив міністр оборони Швеції Пол Йонсон, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Aftonbladet.
Вартість пакета допомоги становить 2,2 млрд шведських крон - 143 млн євро. Основну частину пакета складають боєприпаси, але також до нього увійшли запасні частини для бронетехніки. Швеція також надасть засоби зв'язку та піхотне спорядження.
Йонсон зазначив, що пакет складається з матеріалів, про які просили українці. "Це слід розглядати як вираження відданості Швеції довгостроковій підтримці України", - зауважив шведський міністр.
Крім того, він повідомив, що Збройним силам Швеції та Шведському управлінню оборонного озброєння доручено вивчити можливість передачі або експорту в Україну винищувачів Gripen.
"Уряд ухвалив рішення доручити... оцінити умови, на яких Швеція може зробити свій внесок у сфері бойових літаків. Ми можемо зробити це шляхом розширення нашої участі в коаліції F-16 або шляхом передачі в дар або експорту системи Gripen", - сказав Йонсон.
Очікують, що оцінка буде готова до 6 листопада.
"Ми також заявили, що обов'язковою умовою для надання винищувачів є те, що Швеція є союзником НАТО, і ми вели діалог з українцями, і вони висловили розуміння цього", - сказав Йонсон. Як відомо, Швеція досі не приєдналась до НАТО через блокаду Туреччини та Угорщини і наразі немає розуміння, коли вона може стати членом Альянсу.
Швеція входить до авіаційної коаліції, метою якої є надання Україні винищувачів. Раніше українські льотчики і наземний персонал мали можливість випробувати у Швеції літаки Gripen.
Під час візиту президента Володимира Зеленського до Швеції обговорювалось надання Україні винищувачів Gripen.
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