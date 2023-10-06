Влада США призупиняє дію низки законів на півдні Техасу для будівництва загороджень на кордоні з Мексикою

Міністерство внутрішньої безпеки США розпорядилося призупинити дію 26 федеральних законів у південній частині штату Техас для забезпечення будівництва загороджень на кордоні з Мексикою.

"Міністр внутрішньої безпеки Алехандро Майоркас відповідно до законодавства ухвалив рішення, що необхідно відмовитися від певних законів, постанов та інших юридичних вимог, щоб забезпечити оперативне будівництво загороджень і доріг поблизу міжнародного сухопутного кордону в окрузі Старр штату Техас", - ідеться в документі відомства, опублікованому у Федеральному реєстрі США.

Серед законів, дію яких у цьому районі поки що припиняють, закон про чисте повітря, що приписує встановлювати стандарти якості атмосферного повітря; закон про безпечну питну воду, що надає право ставити стандарти в галузі охорони здоров'я для питної води; закон про зникаючі види тварин; закон про охорону пам'яток історії.

У документі наголошується, що "наразі існує гостра і нагальна необхідність звести бар'єри і під'їзні шляхи поблизу кордону США, щоб запобігти незаконному проникненню на територію країни".

Американські ЗМІ з посиланням на урядові дані повідомляють, що в цьому фінансовому році в долині річки Ріо-Гранде на кордоні Мексики та США, де розташований 21 американський округ, зареєстрували приблизно 245 тис. випадків незаконного проникнення до США.

У січні 2021 року президент США Джо Байден скасував кілька указів свого попередника Дональда Трампа і, зокрема, підписав указ, який припинив будівництво стіни на кордоні з Мексикою, розпочате Трампом.

Зведення стіни на кордоні з Мексикою в рамках боротьби проти нелегальної імміграції було однією з ключових передвиборчих обіцянок Трампа у 2016 році. Своєю чергою демократи і, зокрема, Байден, тоді виступали проти будівництва стіни і жорсткого контролю кордону.