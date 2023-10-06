Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Макрон не підтримує санкції проти Азербайджану

 

Президент Франції Емманюель Макрон у четвер засудив Азербайджан за його військові дії в Нагірному Карабаху, але заявив, що зараз не час запроваджувати санкції проти Баку.

Про це Макрон сказав, перебуваючи у четвер в Гранаді, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на France 24.

У своїй заяві Макрон наполіг на правильності позиції французького уряду, навіть якщо Баку вважає її упередженою на користь Вірменії.

У той самий час Макрон додав, що наразі для ЄС не настав час запроваджувати санкції проти Азербайджану через його операцію з повернення Нагірного Карабаху під свій контроль.

Європейські лідери повинні продовжувати обговорювати кризу з Азербайджаном, щоб "найкраще захистити" Вірменію, замість того, щоб швидко вдаватися до економічних заходів, додав він.

"Франція не має проблем з Азербайджаном, але Азербайджан, схоже, має проблеми з міжнародним правом", - сказав Макрон.

Нагадаємо, на полях саміту Європейської політичної спільноти у Гранаді планували переговори лідерів Вірменії та Азербайджану спільно з президентом Євроради та канцлером Німеччини і президентом Франції. Але президент Азербайджану Ільхам Алієв передумав їхати до Гранади.

Також на саміт у Гранаді не поїхав президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, який підтримує Азербайджан у його протистоянні з Вірменією.

Неофіційно повідомляли, що нібито причиною відмови Алієва стало небажання західних партнерів долучити Анкару до переговорного формату, а також реакція Франції на операцію Азербайджану у Нагірному Карабаху.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,6216
  0,0193
 0,05
EUR
 1
 38,5406
  0,1118
 0,29

Курс обміну валют на сьогодні, 10:52
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,5981  0,04 0,11 38,2163  0,04 0,09
EUR 39,8419  0,07 0,18 40,7222  0,02 0,06

Міжбанківський ринок на вчора, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,6200  0,02 0,05 36,6400  0,02 0,05
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес