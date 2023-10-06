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Макрон не підтримує санкції проти Азербайджану
09:57 06.10.2023 |
Президент Франції Емманюель Макрон у четвер засудив Азербайджан за його військові дії в Нагірному Карабаху, але заявив, що зараз не час запроваджувати санкції проти Баку.
Про це Макрон сказав, перебуваючи у четвер в Гранаді, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на France 24.
У своїй заяві Макрон наполіг на правильності позиції французького уряду, навіть якщо Баку вважає її упередженою на користь Вірменії.
У той самий час Макрон додав, що наразі для ЄС не настав час запроваджувати санкції проти Азербайджану через його операцію з повернення Нагірного Карабаху під свій контроль.
Європейські лідери повинні продовжувати обговорювати кризу з Азербайджаном, щоб "найкраще захистити" Вірменію, замість того, щоб швидко вдаватися до економічних заходів, додав він.
"Франція не має проблем з Азербайджаном, але Азербайджан, схоже, має проблеми з міжнародним правом", - сказав Макрон.
Нагадаємо, на полях саміту Європейської політичної спільноти у Гранаді планували переговори лідерів Вірменії та Азербайджану спільно з президентом Євроради та канцлером Німеччини і президентом Франції. Але президент Азербайджану Ільхам Алієв передумав їхати до Гранади.
Також на саміт у Гранаді не поїхав президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, який підтримує Азербайджан у його протистоянні з Вірменією.
Неофіційно повідомляли, що нібито причиною відмови Алієва стало небажання західних партнерів долучити Анкару до переговорного формату, а також реакція Франції на операцію Азербайджану у Нагірному Карабаху.
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