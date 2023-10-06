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АНАЛІТИКА

ВМС США замовили безпілотні автомобілі ROGUE-Fires на базі JLTV для протикорабельної системи NMESIS

ВМС США замовили безпілотні автомобілі ROGUE-Fires на базі JLTV для протикорабельної системи NMESIS

 

Oshkosh Defense отримала контракт на виробництво і постачання безпілотної платформи Remotely Operated Ground Unit for Expeditionary Fires (ROGUE-Fires). Замовником є ВМС США.

Військова служба виділила американській компанії $39,5 млн. Кошти будуть спрямовані на створення додаткової партії наземних безпілотних платформ ROGUE-Fires і комплектів додаткового обладнання.

ROGUE-Fires - це поєднання тактичного автомобіля JLTV (Joint Light Tactical Vehicle) і пускової установки для протикорабельних ракет NSM (Naval Strike Missile). Безпілотна платформа є основою американської протикорабельної системи NMESIS (Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System).

ВМС США замовили безпілотні автомобілі ROGUE-Fires на базі JLTV для протикорабельної системи NMESIS

 

Минулого літа Корпус морської піхоти США вперше з 2021 року провів вогневі випробування NMESIS. Батарея складається з двох взводів по дев'ять пускових установок. Кожен взвод розділений на три секції по три платформи.

Загалом військова служба планує розгорнути 14 батарей. До 2025 року Корпус морської піхоти хоче мати чотири батареї NMESIS, що дасть змогу досягти початкової оперативної готовності. Вихід на повну бойову готовність заплановано на 2030 рік.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: США
 

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