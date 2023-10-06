Китай і Бразилія вперше використали національні валюти в торговій операції

Китай і Бразилія вперше провели розрахунки за торговою угодою між двома компаніями в національних валютах, без використання долара США.

Про це з посиланням на Bank of China повідомляє China Daily, передає Укрінформ.

Угода стосується експорту до КНР 43 ящиків целюлози від бразильської Eldorado Brasil. Вони були відправлені у серпні з бразильського порту Сантос до китайського Циндао.

У Bank of China розповіли, що бразильська компанія домовилася з китайським імпортером про використання юаня для розрахунку. Банк відкрив Eldorado Brasil юаневий акредитив, короткострокову кредитну лінію, та одразу перерахував юані в бразильські реали, які й надійшли на рахунок постачальника.

Це відбулося вперше в історії торгівлі між двома країнами, підкреслили в Bank of China.

Угоди про відмову від долара США у двосторонній торгівлі було досягнуто у квітні, під час візиту президента Бразилії Луїса Інасіу Лула да Сілви до Китаю.

Як повідомлялося, Лула да Сілва активно обстоює перехід на розрахунки в національних валютах у торгівлі не лише з Китаєм, а й рештою країн так званого Глобального Півдня. Цьому питанню було приділено значну увагу на останньому саміті лідерів БРІКС (Бразилія, Індія, Південна Африка, Китай та Росія), який відбувся у серпні в Йоганнесбурзі.

За відмову від долара США також активно виступає Росія, якій через санкції за вторгнення в Україну доступ до американської валюти закритий.

Китай також постійно заявляє про потребу відмовитися від долара в торгівлі з іншими країнами й намагається поступово інтернаціоналізувати юань та перетворити його на одну зі світових валют, проте уникає різких кроків у цьому напрямі, аби не зашкодити власній економіці.