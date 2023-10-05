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АНАЛІТИКА

Європарламент закликав до переговорів про вступ Молдови в ЄС

 

Членство Молдови у Євросоюзі стане геостратегічною інвестицією у майбутнє всієї Європи. Євросоюз і країни, що входять до його складу, повинні збільшити фінансову та технічну допомогу Молдові, щоб таким чином прискорити процес євроінтеграції цієї країни до європейської спільноти. Про це йдеться в резолюції Європарламенту "Оцінка шляху Молдови до ЄС", ухваленої у четвер, 5 жовтня, у Страсбурзі. Із 536 присутніх на голосуванні євродепутатів 448 підтримали резолюцію, 45 проголосували проти, 43 утрималися.

Продовжувати деолігархізацію та боротьбу з корупцією

Євродепутати закликають Єврокомісію та Європейську Раду розпочати переговори про приєднання Молдови до ЄС вже до кінця цього року. І звертають увагу на "значні зусилля влади Молдови щодо втілення реформ для просування до членства в ЄС", зокрема, у сфері правосуддя. Водночас резолюція закликає Кишинів продовжити зусилля щодо деолігархізації країни, боротьбу з організованою злочинністю, здійснення реформ в управлінні фінансами та держадмініструванні. Окрім того, Європарламент очікує, що Молдова завершить процес перевірки представників судової влади та захистить її від впливу корупції.

Враховуючи позитивні оцінки аудиту і той факт, що "молдовська економіка незначна" за своїми обсягами, Європарламент просить ЄС "дозволити імпорт молдавських товарів тваринного походження та збільшити фінансову допомогу молдавським фермерам, які страждають від потрясінь ринку, спричинених війною в Україні".

Росія хоче підірвати демократію Молдови

Євродепутати засудили "безпрецедентні гібридні операції, організовані Російською Федерацією через її довірених осіб" у Молдові. Метою цих операцій, як сказано в резолюції, є вплив на вибори в країні та "підрив її безпеки, суверенітету та демократичних засад.

Документ закликає зупиняти втручання Росії у внутрішні справи Молдови, зокрема за допомогою запровадження нових санкцій проти Кремля. Російська влада має поважати незалежність, суверенітет та територіальну цілісність Республіки Молдова, "припинити провокації та спроби дестабілізувати країну та підірвати її конституційний порядок та демократичні інститути".
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: ЄС, Молдова
 

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