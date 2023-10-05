У Сінгапурі право на володіння автомобілем подорожчало до $100 000

У Сінгапурі вартість сертифіката на право володіння автомобілем (Certificate of Entitlement, або COE) наймасовішої категорії B зросла до рекордного рівня в 146 002 сінгапурські долари ($106 619). Про це з посиланням на Управління наземного транспорту (LTA) повідомляє BBC.

Так звана "Відкрита" категорія, яка не має обмежень щодо того, для яких автомобілів вона може використовуватися, також досягла рекорду в 152 000 сінгапурських доларів ($110 980).

Для малолітражок (двигун до 1600 куб. см) ліцензія обійдеться у рекордні 104 000 сінгапурських доларів ($76 000). Це вчетверо більше, ніж у 2020 році, передає CNN.

Дозвіл на придбання мотоцикла коштує відносно недорого - $7930 доларів, або 10 856 сінгапурських доларів.

Систему квот у Сінгапурі запровадили 1990 року для боротьби із заторами. Перш ніж придбати автомобіль, його потенційні власники мають отримати сертифікат на право володіння транспортним засобом терміном на десять років.

COE продаються на аукціонах що два тижні, при цьому уряд контролює кількість сертифікатів на продаж.

Система COE зробила Сінгапур найдорожчою країною світу для купівлі автомобіля. Наприклад, нова Toyota Camry Hybrid у Сінгапурі, включно з вартістю COE та податками, обійдеться у близько 250 000 сінгапурських доларів ($182 533). Це приблизно в шість разів дорожче, ніж у США.

Сінгапур регулярно входить до числа країн з найбільшою кількістю мільйонерів у світі. Однак для середньостатистичного жителя із середньою зарплатою близько 70 000 сінгапурських доларів ($51 115) система COE зробило автомобілі недоступними.

Рікі Го, місцевий дилер автомобілів, сказав, що він "ледь не знепритомнів", коли почув про підвищення цін.

"Продажі й так були вже дуже поганими. Крім того, це буде ще гірше для бізнесу", - сказав він CNN.

Уряд прагне заохотити жителів міста-держави користуватися системою громадського транспорту. Торік на розширення та оновлення залізничної мережі країни протягом наступного десятиліття було виділено понад 60 млрд сінгапурських доларів ($43,82 млрд).

Станом на кінець минулого року в місті-державі з населенням близько 5,9 млн на дорогах було трохи менше 1 млн приватних автомобілів.