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Туреччина проведе третій «мирний саміт» щодо України
12:57 05.10.2023 |
Туреччина планує провести третій саміт із досягнення миру в Україні, аналогічні якому вже проходили в Данії та Саудівській Аравії. Зустріч попередньо запланована на рівні радників лідерів країн з питань національної безпеки на кінець жовтня в Стамбулі. Про це повідомляє у четвер, 5 жовтня, Bloomberg із посиланням на джерела.
На порядку денному буде "формула миру" президента України Володимира Зеленського та його намір провести глобальний саміт лідерів за цими пропозиціями пізніше цього року.
За інформацією агентства, в зустрічі візьме участь "обмежена кількість офіційних осіб". Союзники сподіваються, що на неї прибуде, зокрема, представник Китаю, але поки немає ніяких точних домовленостей.
Представників Індії та Бразилії, що займають переважно "нейтральну позицію" щодо війни Росії проти України, західні чиновники намагатимуться переконати виступити проти політики РФ. Союзники бачать в саміті можливість для України пояснити свою позицію безпосередньо цим країнам, ідеться в публікації.
Представників Росії традиційно не запрошували.
Нагадаємо, перша подібна "мирна" зустріч відбулась у Копенгагені 25 червня. Тоді консультації щодо ключових принципів миру в Україні пройшли між радниками з питань нацбезпеки ЄС, США, Туреччини, Індії, Бразилії, Південної Африки та низки інших країн.
Другий саміт щодо "формули миру" пройшов у Джидді 5-6 серпня. У ній взяли участь представники понад 40 країн, у тому числі спеціальний представник Китаю, що в міністерстві закордонних справ України назвали "суперпроривом".
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