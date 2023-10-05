Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Дубай закріпив за собою статус лідера світового ринку елітного житла

 

Від початку 2023 року у Дубаї кількість угод з продажу будинків вартістю 10 млн дол і більше сягнула рекордних 277 що дозволило емірату випередити такі міста, як Нью-Йорк і Гонконг, у званні найактивнішого ринку елітного житла.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що попит на елітне житло в Дубаї залишається стійким. Як наслідок ціни на елітне зростали протягом дев'яти кварталів поспіль.

Сектор нерухомості Дубая переживає бум, оскільки заходи уряду щодо боротьби з пандемією та його ліберальна візова політика приваблюють все більше іноземних покупців.

"Елітний сегмент ринку - зокрема, вілли на березі моря на штучних островах у формі пальм - отримує вигоду від припливу заможних інвесторів, таких як росіяни, які прагнуть захистити свої активи, крипто-мільйонери та багаті індійці, які шукають другу домівку", - йдеться в повідомленні.

У 2023 році кількість угод з продажу будинків вартістю 10 млн дол і більше сягнула рекордних 277 на загальну суму 4,91 млрд дол. Найпопулярнішим районом серед заможних покупців був Палм Джумейра, на який припадає трохи більше частина продажів елітного житла. Такі райони, як Emirates Hills і Jumeirah Bay Island, також користувалися популярністю, а ціни на житло в цих трьох районах були на 16% вищими, ніж рік тому.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: ОАЕ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,6023
  0,0122
 0,03
EUR
 1
 38,4288
  0,1025
 0,27

Курс обміну валют на сьогодні, 11:10
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,5561  0,04 0,12 38,2521  0,08 0,21
EUR 39,7696  0,01 0,03 40,7471  0,05 0,13

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,6200  0,02 0,05 36,6400  0,02 0,05
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес