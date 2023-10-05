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Росія розмістить на окупованій території Грузії базу ВМФ
11:41 05.10.2023 |
Росія планує створити військово-морську базу на чорноморському узбережжі невизнаної Абхазії, окупованій нею території Грузії.
Про це заявив лідер невизнаного регіону Аслан Бжанія газеті "Известия" через день після зустрічі з президентом РФ Владіміром Путіним, пише "Європейська правда".
Бжанія повідомив, що було підписано угоду про постійну військово-морську базу в Очамчирському районі.
"Ми підписали угоду, і найближчим часом в Очамчирському районі буде пункт постійного базування Військово-морського флоту РФ", - сказав він.
"Це все спрямовано на підвищення рівня обороноздатності як Росії, так і Абхазії, і така взаємодія триватиме", - додав Бжанія, зазначивши, що "є речі, про які я не можу говорити".
Бжанія також заявив, що нинішні керівники Грузії - "це люди-прагматики".
Раніше британська розвідка повідомляла, що після останньої серії успішних українських ударів російський Чорноморський флот РФ не зможе мати в акваторії Чорного моря такий контроль, як раніше.
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