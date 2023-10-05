США планують збільшити виробництво артилерійських снарядів до 100 тис. на місяць - ЗМІ

США мають намір пришвидшити виробництво найпоширенішого в Україні артилерійського снаряда, повідомляє Bloomberg.

"Мета США - виробляти 155-мм артилерійські снаряди в темпі 100 тис. снарядів на місяць порівняно з 28 тис. нині. А це вдвічі більше, ніж 14 тис. снарядів на місяць після вторгнення Росії в Україну в лютому минулого року", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що постачання в Україну протитанкових ракет Javelin і зенітних ракет Stinger, а також гаубиць і боєприпасів призвели до виснаження американських запасів, продемонструвавши недостатню стійкість США. Цей тривожний сигнал змусив Пентагон за підтримки Конгресу спрямувати мільярди доларів на розширення промислового потенціалу США.

"Із $3,4 млрд, виділених за контрактом на розвиток промисловості, три четвертих, або $2,5 млрд, підуть на збільшення виробництва 155-мм артилерійських снарядів", - повідомив в інтерв'ю Дуглас Буш, начальник відділу закупівель армії, що курирує питання розвитку промисловості.

За словами Буша, США зможуть збільшити виробництво із 28 тис. снарядів на місяць до 36 тис., а потім із 48 тис. до 57 тис. снарядів на місяць. За його словами, на початку 2025 року галузь має "переломити ситуацію" і вийти на рівень 80 тис. снарядів на місяць, а до кінця цього року досягти мети в 100 тис. снарядів.

"Багато має статися, на цьому шляху багато кроків. Успіх не гарантовано, але це одна з причин, чому ми намагаємося не складати всі яйця в один кошик. Це амбітно, наші плани агресивні, але поки що промисловість справляється", - сказав Буш.

Першим кроком армії стало розширення наявних державних і підрядних підприємств, що виробляють металеві гільзи в Пенсільванії, підприємства на заводі боєприпасів армії Голстон у Теннессі, яке виробляє вибухову начинку для снарядів, і заводу боєприпасів армії Айови, що займається завантаженням снарядів. За словами Буша, на цих підприємствах збільшилася кількість робочих змін, а також було додано нове обладнання.

Другий крок - ставка на запуск нових виробництв. Одним із них є завод IMT Defence в Онтаріо (Канада) з виробництва металевих деталей, який, за словами Буша, має стати до ладу наступного року. "Більшою ставкою" є підприємство General Dynamics Corp., яке будують у Мескіті, штат Техас, сказав Буш. За його словами, на цей завод виділено близько $500 млн для встановлення нових виробничих технологій, включно з роботами.

Остання частина, яку має бути виконано, - це начинка вибухівки. Пентагон планує значно збільшити потужності США з виробництва IMX (Insensitive Explosive Munitions), які вважаються безпечнішими для військ в обігу та зберіганні, ніж тротил. Армія також шукає можливе фінансування для створення власного джерела тротилу. Наразі тротил у США не виробляють, і Пентагон закуповує його в дружніх країнах, наприклад у Польщі.

За словами Буша, для досягнення поставлених цілей у великих кількостях Пентагону будуть потрібні і IMX, і TNT. Армія також намагається збільшити джерела "модульних артилерійських зарядів", по суті, циліндрів із пальним корпусом, у яких використовують трибазове паливо.

Навіть якщо армія досягне потужності, що дає змогу виробляти 100 тис. снарядів на місяць, їй все одно знадобляться великі кошти для їх придбання. За словами Буша, їх закупівля обійдеться в $3,5 млрд на рік після витрат на обладнання.

Для армії це "серйозні гроші", наголосив він.