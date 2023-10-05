Ще один західний виробник верстатів засвітився як постачальник для російського ОПК

Виготовлені у Німеччині верстати корпорації NSH (Niles-Simmons-Hegenscheidt) використовуються російськими оборонними підприємствами, навіть тими, які потрапили під західні санкції багато років тому. Про це йдеться в розслідуванні журналіста Саймона Островського для PBS.

Один із верстатів Niles-Simmons недавно засвітили у рекламному ролику Челябінського тракторного заводу, який виготовляє дизельні двигуни подвійного призначення та входить до структури російського виробника танків - Уралвагонзаводу.

Хоча Уралвагонзавод потрапив під європейські санкції не так давно, тільки після початку повномасштабної війни, але США наклали на нього санкції ще у 2014-му. Завод-виробник верстатів Niles-Simmons знаходиться у німецькому Хемніці, та сама корпорація NSH - американська, тому її продукція повинна була підлягати експортному контролю з боку США.

Судячи з розслідування PBS, це не завадило німецькому підприємству продавати верстати в Росію.

Для цього компанія використовує посередників, таких як швейцарська фірма Galika AG. Вона закуповувала продукцію Niles-Simmons у Європі, а потім відправляла її російським "дочкам". Ці російські компанії з групи Galika потім брали участь у тендерах російських виробників зброї.

У 2023 році Україна першою запровадила санкції проти російських ТОВ "Галіка-МЕТ", "Галіка-СКД", "Галіка-сервіс" та "Галіка-центр технологій та сервіс", які спеціалізується на гуртовій торгівлі металообробних верстатів та інтегрованих у ланцюг виробництва товарів та послуг військового і подвійного призначення в Росії.

NSH Group стверджує, що після початку повномасштабного російського вторгнення Росії в Україну припинила торгувати з державою-агресором, але, попри це, інша компанія корпорації - німецька Hegenscheidt-MFD - протягом першого року повномасштабної війни здійснила не менше як 40 відправлень до Росії на загальну суму $17 млн.