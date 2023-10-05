Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Партія Орбана суттєво втратила підтримку

 

З лютого цього року партія влади в Угорщині "Фідес" втратила 400 тисяч прихильників.

Про це свідчить опитування центру Median, опубліковане у середу порталом hvg.hu, повідомляє "Європейська правда".

Підтримка партії прем'єр-міністра Віктора Орбана серед населення впала з 35% до 30%.

Однак, згідно з дослідженням, падіння підтримки "Фідес" не відбувалось паралельно зі зростанням популярності опозиції.

За останні пів року підтримка лівих і ліберальних партій також знизилася, а підтримка для націоналістичного руху "Наша Батьківщина" (Mi Hazank) зросла.

Через падіння підтримки "Фідес" вирішила застосувати сміливу стратегію, провівши наступного року вибори до Європейського парламенту разом із виборами до місцевих органів влади.

За оцінками, партія Орбана може розраховувати на 46% підтримки на виборах до Європарламенту, тобто на 6,5 відсоткового пункта менше, ніж у 2019 році, і на 8 відсоткових пунктів менше, ніж на минулорічних парламентських виборах.

На момент збору вересневих даних угорське населення охопило песимізм, якого не було з грудня минулого року. 65% опитаних сказали, що все у країні йде в неправильному напрямку, і лише 28% вважають, що Угорщина рухається туди, куди потрібно.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, прем'єр Угорщини Віктор Орбан на зустрічі з колегами по партії "Фідес" та прихильниками розповів, що планує керувати країною до 2034 року. Раніше він кілька разів публічно натякав, що планує бути главою уряду до 2030 року.

На цій же зустрічі, за даними медіа, Орбан оголосив про великий план розвитку країни, який складається з 15 пунктів.
Ключові теги: Угорщина
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,6023
  0,0122
 0,03
EUR
 1
 38,4288
  0,1025
 0,27

Курс обміну валют на вчора, 10:20
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,6007  0,04 0,11 38,3332  0,00 0,00
EUR 39,7811  0,03 0,09 40,8004  0,00 0,00

Міжбанківський ринок на вчора, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,6000  0,05 0,14 36,6200  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес