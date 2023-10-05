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Чехія схвалила нову оборонну стратегію: пріоритет – стримування агресора
08:36 05.10.2023 |
Уряд Чехії в середу схвалив оновлену Оборонну стратегію країни, насамперед пов'язану з фундаментальним погіршенням безпекового середовища після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомило чеське Міністерство оборони.
Оборонна стратегія Чехії визначає Росію як найбільш серйозну довгострокову загрозу безпеці Праги та її союзників. Також згадується Китай, який прагне нав'язати свої ідеї глобального порядку, нестабільності в сусідстві з Європою і міжнародного тероризму.
Пріоритетом оборонної стратегії Чехії, відповідно до документа, буде "не воювати з агресором, а стримувати його від нападу".
Хоча тут ключову роль грає членство Чехії в НАТО, наголос робиться й на створенні добре озброєних, оснащених, навчених і боєздатних Збройних сил, які можуть бути розгорнуті в операціях колективної оборони.
"Важливо також підготувати територію Чеської Республіки до повномасштабних операцій і забезпечити прийом, переміщення і підтримку потенційно великої кількості союзницьких сил", - йдеться в передмові до стратегії.
Згадується і необхідність залучати всі необхідні органи влади й суспільство загалом до оборони Чехії, посилити вітчизняну оборонну промисловість, а також збільшити оборонні витрати - щонайменше до 2% ВВП на рік.
У червні чеський уряд схвалив звіт Міністерства закордонних справ про перегляд відносин із Росією, в якому вона названа джерелом загроз і ризиків для безпеки Чехії та Європи в найближчі десятиліття, якщо не відбудеться фундаментальної трансформації російського суспільства.
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