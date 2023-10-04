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Єврокомісія офіційно розпочала розслідування проти імпорту китайських електромобілів
18:54 04.10.2023 |
Європейська комісія офіційно розпочала розслідування практики субсидування імпорту акумуляторних електромобілів (BEV) із Китаю. Про це повідомляється на сайті Єврокомісії.
Розслідування визначить, як китайські держсубсидії впливають на вартість електромобілів і чи завдає це субсидування економічних збитків виробникам BEV у ЄС. Якщо обидва твердження підтвердяться, Євросоюз запровадить загороджувальні мита на імпорт електромобілів з Китаю або застосує інші обмежувальні заходи.
Єврокомісія розпочала розслідування з власної ініціативи (ex officio). Від виробників електромобілів у Євросоюзі не надходило офіційної скарги.
"Єврокомісія зібрала достатні докази, що нещодавній сплеск дешевого та субсидованого імпорту електромобілів з Китаю до ЄС становить економічну загрозу для електромобільної промисловості ЄС", - йдеться у повідомленні Комісії.
Розслідування буде завершено протягом максимум 13 місяців. Будь-які попередні загороджувальні мита можуть бути введені протягом 9 місяців після початку розслідування.
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