Єврокомісія офіційно розпочала розслідування проти імпорту китайських електромобілів

Європейська комісія офіційно розпочала розслідування практики субсидування імпорту акумуляторних електромобілів (BEV) із Китаю. Про це повідомляється на сайті Єврокомісії.

Розслідування визначить, як китайські держсубсидії впливають на вартість електромобілів і чи завдає це субсидування економічних збитків виробникам BEV у ЄС. Якщо обидва твердження підтвердяться, Євросоюз запровадить загороджувальні мита на імпорт електромобілів з Китаю або застосує інші обмежувальні заходи.

Єврокомісія розпочала розслідування з власної ініціативи (ex officio). Від виробників електромобілів у Євросоюзі не надходило офіційної скарги.

"Єврокомісія зібрала достатні докази, що нещодавній сплеск дешевого та субсидованого імпорту електромобілів з Китаю до ЄС становить економічну загрозу для електромобільної промисловості ЄС", - йдеться у повідомленні Комісії.

Розслідування буде завершено протягом максимум 13 місяців. Будь-які попередні загороджувальні мита можуть бути введені протягом 9 місяців після початку розслідування.