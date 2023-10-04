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АНАЛІТИКА

Країни ЄС досягли домовленості щодо міграційної реформи

 

Постпреди країн Євросоюзу досягли домовленості щодо реформування міграційної політики на тлі надзвичайно високого рівня прибуття нелегальних мігрантів до ЄС.

Як пише "Європейська правда", про це інформує Reuters.

Згідно з угодою, такі країни, як Італія, які приймають багато мігрантів із Середземномор'я, можуть прискорити процедури надання притулку, а також звертатися за оперативною допомогою до колег з ЄС, включаючи фінансову допомогу і переселення.

Тепер 27 країн-членів Євросоюзу продовжать переговори з Європарламентом. Вони сподіваються, що до виборів до законодавчого органу ЄС 2024 року міграційна система буде функціонувати.

Як повідомили Reuters дипломатичні джерела, Італія погодилася на угоду після вилучення деяких згадок про діяльність благодійних організацій, які фінансує Німеччина для допомоги нелегальним мігрантам.

Згідно з джерелами агентства, Польща та Угорщина, які виступають категорично проти прийому будь-яких людей, що прибувають з Близького Сходу та Африки, проголосували проти угоди, в той час як Австрія, Чехія та Словаччина утрималися. Рішення було прийнято більшістю голосів.

Раніше міністри внутрішніх справ країн ЄС не змогли досягти домовленості щодо реформи міграційної політики об'єднання через позицію Італії, яка висловила застереження щодо запропонованого варіанта.

Суперечка щодо міграційного пакту ЄС почалася ще в червні, коли його попередньо схвалили міністри внутрішніх справ держав-членів.

Минулого тижня Європарламент через відсутність руху в цьому питанні оголосив, що заблокує інші частини переговорів щодо запланованої реформи. Затримки в її запровадженні є особливо критичними з огляду на наближення виборів до Європарламенту у червні 2024 року.
Ключові теги: ЄС
 

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