Фінансові новини
- |
- 04.10.23
- |
- 21:21
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Країни ЄС досягли домовленості щодо міграційної реформи
18:07 04.10.2023 |
Постпреди країн Євросоюзу досягли домовленості щодо реформування міграційної політики на тлі надзвичайно високого рівня прибуття нелегальних мігрантів до ЄС.
Як пише "Європейська правда", про це інформує Reuters.
Згідно з угодою, такі країни, як Італія, які приймають багато мігрантів із Середземномор'я, можуть прискорити процедури надання притулку, а також звертатися за оперативною допомогою до колег з ЄС, включаючи фінансову допомогу і переселення.
Тепер 27 країн-членів Євросоюзу продовжать переговори з Європарламентом. Вони сподіваються, що до виборів до законодавчого органу ЄС 2024 року міграційна система буде функціонувати.
Як повідомили Reuters дипломатичні джерела, Італія погодилася на угоду після вилучення деяких згадок про діяльність благодійних організацій, які фінансує Німеччина для допомоги нелегальним мігрантам.
Згідно з джерелами агентства, Польща та Угорщина, які виступають категорично проти прийому будь-яких людей, що прибувають з Близького Сходу та Африки, проголосували проти угоди, в той час як Австрія, Чехія та Словаччина утрималися. Рішення було прийнято більшістю голосів.
Раніше міністри внутрішніх справ країн ЄС не змогли досягти домовленості щодо реформи міграційної політики об'єднання через позицію Італії, яка висловила застереження щодо запропонованого варіанта.
Суперечка щодо міграційного пакту ЄС почалася ще в червні, коли його попередньо схвалили міністри внутрішніх справ держав-членів.
Минулого тижня Європарламент через відсутність руху в цьому питанні оголосив, що заблокує інші частини переговорів щодо запланованої реформи. Затримки в її запровадженні є особливо критичними з огляду на наближення виборів до Європарламенту у червні 2024 року.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|«Вийшла недокомунікація»: у Київраді пояснили зміни оплати проїзду
|У США вперше в історії усунули з посади спікера Палати представників
|США закликали Україну посилити боротьбу з корупцією, щоб запобігти блокуванню допомоги, - CNN
|Європарламент підтримав створення Українського фонду в €50 мільярдів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|США передали Україні конфісковані іранські патрони
|Єврокомісія офіційно розпочала розслідування проти імпорту китайських електромобілів
|Країни ЄС досягли домовленості щодо міграційної реформи
|Уряд Британії пропонує заборонити куріння для всіх, хто народився після 2009 року
|У Молдові членам розпущеного «Шору» знову обмежили участь у виборах
|Lockheed Martin отримала $67,5 млн на виробництво балістичних ракет PrSM дальністю пуску до 500 км, які замінять ATACMS
Бізнес
|Spotify представив ШІ для клонування голосів подкастерів і перекладу їх іншими мовами
|Adobe запускає вебверсію Photoshop з ШІ-інструментами на базі Firefly
|Toyota презентувала преміальний позашляховик Century
|ChatGPT відтепер шукатиме відповіді в Інтернеті — у режимі реального часу та з посиланням на першоджерело
|Google закриває застосунок Podcasts: подкасти переїдуть в YouTube Music
|Простий і дієвий спосіб покращити роботу мозку і здолати стрес
|Новий чіп із КНР? Загадкова знахідка у китайському смартфоні